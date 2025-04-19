Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Kayak tutkusu ölümü beraberinde getirdi! Çığ altında kalıp 15 metre sürüklendi

Alp Dağları'nın Fransa'ya bağlı bölgesinde yer alan bir kayak merkezinde 27 yaşındaki İngiliz bir adam çığ altında kaldı. 15 metre sürüklendiği tespit edilen adam hayatını kaybetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kayak tutkusu ölümü beraberinde getirdi! Çığ altında kalıp 15 metre sürüklendi
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 13:14

İsmi açıklanmayan 27 yaşındaki bir İngiliz adam, Alpler'in Fransa'ya bağlı bölgesinde yer alan bir kayak merkezinde çığ altında kaldı. Yerel yetkililer, Fransız Alpleri'ndeki bir kayak merkezinde çığ altında kalan bir İngiliz adamın hayatını kaybettiğini doğruladı.

Yerel bir savcı, 27 yaşındaki adamın Perşembe sabahı Val Thorens tatil beldesinin yol kenarında çığ altında kalarak 15 metre sürüklendiğini dile getirdi.

BBC'nin haberine göre, ismi henüz açıklanmayan İngiliz, polis memurları tarafından kardan çıkarılmak üzere olay yerine varıldığında kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Auvergne-Rhône-Alpes bölgesindeki Grenoble'daki bir hastaneye kaldırılan adam, aynı akşam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kayak tutkusu ölümü beraberinde getirdi! Çığ altında kalıp 15 metre sürüklendi

ALPLER YOĞUN KAR YAĞIŞININ ETKİSİ ALTINDA

Savcı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını sözlerine ekledi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Fransa'da ölen bir İngiliz adamın ailesine destek oluyoruz ve yerel yetkililerle temas halindeyiz" ifadelerine yer verdi.

Son günlerde Alpler'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Fransa'nın Alp Dağları'ndaki tatil beldeleri olumsuz etkileniyor. Öte yandan, Savoie bölgesinde binlerce eve elektrik verilemiyor.

Kayak tutkusu ölümü beraberinde getirdi! Çığ altında kalıp 15 metre sürüklendi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çığ riski nedeniyle 4 aydır kapalıydı! Van-Bahçesaray yolu yeniden ulaşıma açıldı
Dağdan kopan çığla sürüklenmeye başladı! Kayakçıdan son anda kurtuldu
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.