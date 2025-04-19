Kayak tutkusu ölümü beraberinde getirdi! Çığ altında kalıp 15 metre sürüklendi

Alp Dağları'nın Fransa'ya bağlı bölgesinde yer alan bir kayak merkezinde 27 yaşındaki İngiliz bir adam çığ altında kaldı. 15 metre sürüklendiği tespit edilen adam hayatını kaybetti.

İsmi açıklanmayan 27 yaşındaki bir İngiliz adam, Alpler'in Fransa'ya bağlı bölgesinde yer alan bir kayak merkezinde çığ altında kaldı. Yerel yetkililer, Fransız Alpleri'ndeki bir kayak merkezinde çığ altında kalan bir İngiliz adamın hayatını kaybettiğini doğruladı.

Yerel bir savcı, 27 yaşındaki adamın Perşembe sabahı Val Thorens tatil beldesinin yol kenarında çığ altında kalarak 15 metre sürüklendiğini dile getirdi.

BBC'nin haberine göre, ismi henüz açıklanmayan İngiliz, polis memurları tarafından kardan çıkarılmak üzere olay yerine varıldığında kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Auvergne-Rhône-Alpes bölgesindeki Grenoble'daki bir hastaneye kaldırılan adam, aynı akşam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ALPLER YOĞUN KAR YAĞIŞININ ETKİSİ ALTINDA

Savcı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını sözlerine ekledi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Fransa'da ölen bir İngiliz adamın ailesine destek oluyoruz ve yerel yetkililerle temas halindeyiz" ifadelerine yer verdi.

Son günlerde Alpler'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Fransa'nın Alp Dağları'ndaki tatil beldeleri olumsuz etkileniyor. Öte yandan, Savoie bölgesinde binlerce eve elektrik verilemiyor.