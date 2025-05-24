Kayıp Birinci Dünya Savaşı denizaltısı daha önce hiç görülmemiş görüntülerle bulundu

1917 yılında yaşanan trajik bir deniz kazasında yalnızca 10 saniyede sulara gömülen USS F-1 denizaltısı, bir asır sonra Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde yeniden gün yüzüne çıktı.

Güney Kaliforniya açıklarındaki bir I. Dünya Savaşı'na ait bir denizaltı enkazı, gelişmiş derin deniz görüntüleme teknolojisi kullanılarak mümkün kılınan yeni video ve görüntülerle ilk kez kayda alındı.

San Diego deniz tabanında bulunan enkaz, ABD Donanması'na ait USS F-1 adlı denizaltı. F sınıfı denizaltılar, Pasifik'te, Hawaii ve Kaliforniya açıklarında görev yapıyordu. F-1, 17 Aralık 1917'de meydana gelen kazayla, başka bir gemiyle çarpışarak battı. Kazada 19 mürettebat hayatını kaybetti.

ASIRLIK DENİZALTININ YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÖRÜNTÜLERİ

The Independent'in haberine göre, kazadan kurtarılanlar oldu ancak denizaltı sadece 10 saniyede sulara gömüldü. Submarine Force Library and Museum Association verilerine göre, yaklaşık 60 yıl sonra yeniden keşfedildiği bildiriliyor.

Bir asırlık denizaltının yüksek çözünürlüklü görüntüleri şubat ve mart aylarında, Massachusetts merkezli Woods Hole Oşinografi Enstitüsü'ndeki araştırmacıların "Alvin" adlı insanlı bir araç ve "Sentry" adlı otonom sualtı aracını kullanarak Pasifik sularının yüzeyinin 1.300 feet altına inmesiyle çekildi.

WHOI Alvin Grubu yöneticisi ve deneyimli pilotu Bruce Strickrott, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Enkazı tanımladıktan ve dalışın güvenli olduğunu belirledikten sonra, denizaltının daha önce hiç görülmemiş açıdan görüntülerini kaydettik. Bir ABD Donanması gazisi olarak, F-1'in enkazını ONR ve NHHC'den meslektaşlarımızla birlikte Alvin'in içinde ziyaret etmek benim için büyük bir onurdu."

Görev ekibinde ABD Donanması, Donanma Tarihi ve Miras Komutanlığı (NHHC) ve Ulusal Bilim Vakfı (NSF) da yer aldı.

Ulusal Bilim Vakfı, Alvin'deki video kameralar ve görüntüleme sistemlerinin yanı sıra Sentry ve araştırma gemisi Atlantis'teki sonar sistemlerini kullanarak denizaltının incelemelerini tamamladı. Araştırmacılar aynı zamanda, 1950'de aynı bölgede düşen bir Donanma torpido bombardıman uçağını da inceledi.

Sonar sistemleri, denizaltı enkazı ve deniz tabanı haritasını çıkarırken, Alvin'in kameraları enkazın görüntülerini yakaladı. Araştırmacılar ayrıca F-1'in yeniden modellemesini de yaptı. Bu dalışlar, eğitim ve mühendislik amaçlı planlanan bir görevin parçasıydı. Amaç, pilot adaylarının tecrübe kazanması ve yeni teknolojilerin denenmesiydi.