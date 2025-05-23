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 | Selahattin Demirel

Trump'ı şok edecek karar! Filistin'e desteğiyle bilinen Harvard Üniversitesi iptali mahkemeden döndü

ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin'e destek çıkan kampüs eylemleri dolayısıyla Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci kayıt hakkını iptal etme kararı yargıdan döndü. Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs, iptal kararını geçici olarak durdurdu. Gelişme sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada üniversite yönetimi suçlandı.

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Trump'ı şok edecek karar! Filistin'e desteğiyle bilinen Harvard Üniversitesi iptali mahkemeden döndü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 22:09
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 22:09

ABD Başkanı Donald Trump’ın Harvard Üniversitesi ile arasına yargı girdi. Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs verdiği kararla, Trump yönetiminin Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci kaydetme hakkını engelleyen kararını geçici olarak durdurdu. Karar, üniversitenin açtığı dava sonucunda alındı.

Yargıcın verdiği geçici kısıtlama emri, İç Güvenlik Bakanlığı'nın dün aldığı ve Harvard'ın Öğrenci ve Değişim Ziyaretçi Programı (SEVP) veri tabanına erişimini iptal eden kararını askıya aldı.

REKTÖRDEN AÇIKLAMA: YASA DIŞI VE HAKSIZ

Harvard Rektörü Alan Garber yaptığı yazılı açıklamada alınan kararın üniversitenin ifade özgürlüğünü ve akademik bağımsızlığını açıkça ihlal ettiğini vurguladı. Garber, "Bu yasa dışı ve haksız eylemi kınıyoruz. Bu iptal, federal hükümetin müfredatımız, öğretim kadromuz ve öğrenci topluluğumuz üzerinde yasa dışı kontrol kurma çabasının bir parçası" dedi.

Trump'ı şok edecek karar! Filistin'e desteğiyle bilinen Harvard Üniversitesi iptali mahkemeden döndü

Harvard Üniversitesi tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, Trump yönetiminin aldığı kararın 6 bin 800’ü aşkın uluslararası öğrencinin geleceğini tehdit ettiğini ve bu öğrencilerin üniversiteye önemli katkılar sunduğu belirtildi.

BEYAZ SARAY'DAN SERT YANIT

Karara ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Basın Sekreter Yardımcısı Abigail Jackson, üniversiteyi kampüslerindeki antisemitik ve terör yanlısı ifadeleri engellememekle suçladı. Jackson, "Harvard bu sorunu en başından ciddiye alsaydı, bugün bu dava ile uğraşmak zorunda kalmazdı" şeklinde konuştu. Jackson ayrıca üniversitenin davalar açmak yerine, güvenli bir eğitim ortamı oluşturmak için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

ÖĞRENCİLER TEDİRGİN

Harvard’da okuyan uluslararası öğrenciler, üniversite ile Beyaz Saray arasındaki gerilimin kendilerini ülkelerine dönmeye zorlayabileceği endişesini dile getirdi. Üniversite yönetimi ise öğrencilerine destek mesajı verirken, süreci yakından takip ettiklerini açıkladı.

Federal fonlar donduruldu, vergi muafiyeti tehdidi

Trump yönetimi, yalnızca Harvard’ı değil, benzer elit üniversiteleri de hedef alarak, bu kurumların Filistin yanlısı eylemleri yeterince denetlemediğini ve muhafazakar görüşlere karşı ayrımcılık yaptığını savunuyor. Bu çerçevede Nisan ayında Harvard’a ayrılan 2,2 milyar dolarlık federal fonlar dondurulmuş ve üniversitenin vergi muafiyeti statüsünün kaldırılabileceği açıklanmıştı. Üniversite, yönetimin aldığı bu kararların ardından daha önce de mahkemeye başvurmuştu.

ANLAŞMAZLIK TIRMANIYOR

Boston’un hemen dışında, Massachusetts eyaletinin Cambridge kentinde bulunan Harvard, ABD’nin en köklü eğitim kurumlarından biri olarak biliniyor. Harvard, İsrail’in bakış açısını temsil etmediği gerekçesiyle eleştirilen Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’ndeki bazı yöneticileri görevden alsa da, Trump yönetimiyle arasındaki hukuk mücadelesinden geri adım atmıyor. Üniversite, davada savunmasını güçlendirmek için Trump’ın eski danışmanlarından ve Biden’ın gizli belgeler soruşturmasını yürüten özel danışman Robert Hur gibi tanınmış Cumhuriyetçi avukatları görevlendirdi.

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