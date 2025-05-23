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ABD Başkanı Trump duyurdu: Rusya ve Ukrayna arasında en büyük savaş esiri takası

ABD Başkanı Trump, Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takasının tamamlandığını söyleyerek tarafları müzakere dolayısıyla tebrik etti. Trump açıklamasında "Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası (anlaşması) az önce tamamlandı. Kısa süre içinde yürürlüğe girecek." dedi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 12:58
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 13:56

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı. "Rusya ile Ukrayna arasında büyük bir esir takası tamamlandı. Kısa süre içinde uygulamaya girecek." diyen Trump, Rusya ve Ukrayna'yı müzakereler dolayısıyla tebrik etti. Trump, esir takasının daha geniş çaplı gelişmelere vesile olabileceğini işaret etti.

ABD Başkanı Trump duyurdu: Rusya ve Ukrayna arasında en büyük savaş esiri takası

GÖRÜŞMELER İSTANBUL'DA YAPILMIŞTI

İstanbul barış müzakerelerinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık ettiği ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın da yer aldığı Türk heyeti, gergin bir atmosferde İstanbul'a gelen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yanı sıra ABD'li yetkililerle de yoğun görüşmeler yapmıştı.

ABD Başkanı Trump duyurdu: Rusya ve Ukrayna arasında en büyük savaş esiri takası

TÜRKİYE KİLİT ROL ÜSTLENDİ

Türk tarafı, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin müzakere sürecinde ilerlemelerini sağlayarak, esir takası mutabakatına varılmasında kilit rol oynamıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Rusya Ukrayna'ya ne zaman savaş ilan etti?
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 2014 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı dâhilinde yaşanan anlaşmazlıklar sonrası 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı.
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