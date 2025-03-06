Kayıp çocuk 7 yılın ardından bulundu! Ev sahibinin dikkati gerçekleri ortaya çıkardı

Şimdilerde 14 yaşında olan Abdul Aziz Khan, 7 yıl önce ABD'nin Colorado eyaletinde kayıplara karıştı. Anne ve babasının boşanmasının ardından 2014 yılında velayet davası açıldı. Davaya 2017 yılında anne Rabia Khalid katılmadı ve o günden beri Abdul Aziz Khan'dan da haber alınamamaya başladı.

EV SAHİBİ SAYESİNDE GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Highlands Ranch bölgesindeki ev sahibi güvenlik kameralarından eve yabancı birilerinin girdiğini görmesiyle tüm gerçekler gün yüzüne çıkmaya başladı. Polis, evde 2 yetişkin ve dışarıdaki araçta bekleyen 2 çocuk olduğunu tespit etti.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Kimlik kontrolleri sonucunda 40 yaşındaki Rabia Khalid ve 42 yaşındaki Elliot Blake Bourgeois’ın sahte kimlik kullandığı ve haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunduğu belirlendi. Khalid ve Bourgeois, ikinci derece adam kaçırma, sahtecilik, kimlik hırsızlığı, polise yanlış bilgi verme ve izinsiz giriş suçlamalarıyla tutuklandı.

Çocuklar ise koruma altına alındı.