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 | Berrak Arican

Kayıp vakalarında peş peşe iyi haberler: 2 yaşındayken adeta yok oldu 27 yaşında bulundu

ABD'de henüz 2 yaşındayken kayıplara karışan Andrea Michelle Reyes, 26 yıl sonra sağ olarak bulundu. ABD'de son günlerde yşanan ikinci uzun kayıp vakası da mutlu sonla bitti.

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Kayıp vakalarında peş peşe iyi haberler: 2 yaşındayken adeta yok oldu 27 yaşında bulundu
KAYNAK:
Daily Mail
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 11:00

ABD'de dün 7 yıldır kayıp olarak bilinen bir çocuğun sağ olarak bulunmasının ardından bir iyi haber daha geldi. Benzer olaylar bir bir gün yüzüne çıkarken kayıpların sağ olarak bulunması ise herkese mutluluk verdi. Andrea Michelle Reyes, henüz 2 yaşındayken ortadan kayboldu ve babası onu 26 yıl boyunca bir daha göremedi. 1999 yılının Ekim ayında velayeti annesinde olmamasına rağmen annesi Rosa Tenoria şüpheli olarak görüldü. Rosa hakkında 'velayet ihlali' suçlamasıyla tutuklama kararı çıktı fakat ne Rosa ne de küçük kız ortadaydı. Anne ve kızı uzun yıllar bulunamadı.

10 SENE SONRA BİR BAŞKA SUÇ DUYURUSU

Ulusal Kayıp ve Kimliği Belirsiz Kişiler Sistemi'ne göre 2009 yılında Rosa hakkında bir başka suç duyurusu daha yapıldı. Andrea'nın ailesi yıllarca çaresizce onu aradı ancak onlardan hiçbir iz bulunamadı.

Ancak New Haven polisi kapalı dosyayı yeniden açtıktan sonra sosyal medya; arama izinleri ve eski röportajlar incelenerek Andrea'nın izine ulaşıldı. Şu anda 27 yaşında olan Andrea'nın, babasıyla yeniden bir araya geldiği düşünülüyor.

SENELER SONRA BABASIYLA BİR ARAYA GELDİ

Babası yıllarca Andrea'nın izini arasa da FBI, yıllar içinde Andrea'nın yaşlandırılmış fotoğraflarını hazırlayarak soruşturmaya destek verdi. Bu çalışma da dosyanın tekrar açılmasıyla birlikte büyük bir ilerleme kaydedilmesini sağladı.

Andrea'nın bulunmuş olması büyük bir sevince neden olurken annesi Rosa ile arasındaki ilişkinin ne durumda olduğu ise bilinmiyor.

KAYIP ÇOCUK 7 YIL SONRA SAĞ BULUNDU

ABD'nin Colorado eyaletinde de geçtiğimiz günlerde 7 yıl önce kayıplara karışan Abdul Aziz Khan sağ olarak bulundu. Andrea ile benzer hikayelere sahip olan Abdul'ün de annesinden şüphelenildi ve şüpheler doğru çıktı.

Highlands Ranch bölgesindeki ev sahibi güvenlik kameralarından eve yabancı birilerinin girdiğini görmesiyle tüm gerçekler gün yüzüne çıkmaya başladı. Polis, evde 2 yetişkin ve dışarıdaki araçta bekleyen 2 çocuk olduğunu tespit etti.

Kimlik kontrolleri sonucunda 40 yaşındaki Rabia Khalid ve 42 yaşındaki Elliot Blake Bourgeois’ın sahte kimlik kullandığı ve haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunduğu belirlendi. Khalid ve Bourgeois, ikinci derece adam kaçırma, sahtecilik, kimlik hırsızlığı, polise yanlış bilgi verme ve izinsiz giriş suçlamalarıyla tutuklandı.

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