Orta Asya'dan göç eden Türk akıncılarıyla Anadolu topraklarına ulaşarak Kayseri'yi merkez edinen pastırmanın Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret Belgesi alması kent genelinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış'tan konuyla ilgili açıklamalar geldi.

HABERİN ÖZETİ Kayseri pastırması küresel pazara çıkıyor: Hedef Avrupa Orta Asya'dan Anadolu'ya göç eden Türklerle gelen ve Kayseri'yi merkez edinen pastırma, Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret Belgesi alarak uluslararası pazara açılma yolunda önemli bir adım attı. Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, AB Coğrafi İşaret Belgesi'nin Kayseri pastırmasının Avrupa ülkelerinde tercih edilmesinde önemli bir kriter olduğunu belirtti. Bağlamış, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın endüstriyel ürünleri ihracata açmasını beklediklerini ve bunun gerçekleşmesi halinde Kayseri pastırmasının Avrupa'da tercih edilen bir ürün olacağına inandığını kaydetti. Kayseri'nin Türkiye genelinde pastırma üretiminin yüzde 65'ini gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı. Bağlamış, pastırmanın 1650'li yıllardan beri Türkiye genelinde ve gurbetçiler arasında rağbet gördüğünü hatırlattı. Avrupa ülkelerine ihracatın açılmasıyla üretim kat sayısının artacağı ve bu ülkelerde Kayseri pastırması satış stantlarının kurulacağı beklentisi dile getirildi.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret Belgesi alan alan pastırmanın endüstriyel ürünlerin ihracata açılmasıyla Avrupa ülkelerinde tercih edilen bir ürün olacağına inandığını kaydetti.

PASTIRMA AVRUPA'DA TERCİH EDİLECEK

Orta Asya'dan batıya göç eden Türk akıncılarıyla Anadolu'ya gelen ve Kayseri'yi kendine mesken tutan pastırmanın AB Coğrafi İşaret Belgesi alması kentte sevinçle karşılandı. KTB Başkanı Recep Bağlamış, Evliya Çelebi'nin 17. yüzyılda kaleme aldığı Seyahatnamesinde bahsettiği pastırmanın belgeyi almasıyla beraber Avrupa'da da tercih edileceğini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın endüstriyel ürünleri ihracata açmasını beklediklerini dile getiren Bağlamış, "Pastırmamız AB'den coğrafi işaret belgesini aldı. Kayseri olarak Türkiye genelinde pastırmanın yüzde 65 üretimini yapıyoruz. Biz bu ürünlerimizin ihracata açılma imkanı olduğunu düşünüyoruz. Coğrafi işaret belgesi özellikle Avrupa ülkelerinde Kayseri pastırmamızın tercih edilmesinin en önemli kriteriydi. Bu aşamayı geçtik. Tarım Bakanlığımız özellikle endüstriyel ürünlerimizi ihracata açarsa Kayseri pastırmasının da Avrupa ülkelerinde tercih edilen bir ürün olacağına inanıyorum. Çünkü lezzetine her zaman güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Bağlamış, "1650'li yıllardan beri Kayseri pastırmasının Türkiye genelinde ve gurbetçilerde rağbet gördüğünü biliyoruz" diyerek şöyle konuştu:

"Avrupa ülkelerinde de ürünümüzün tercih edilebilmesini, satılabilmesini ve şehrimizin de orada duyurulmasının önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Kayseri pastırmasının artık hem üretim kat sayısının artacağını düşünüyorum. Özellikle Avrupa ülkelerine de ihracat açıldığında o ülkelerde de artık stantlar kurularak Kayseri pastırması satışa sunulacak diye beklentilerimiz var."