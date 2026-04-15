Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İstismar edilen kadınları simgeleyen Barış Heykeli'ni öpen ABD'li Youtuber Somali'ye hapis cezası

İkinci Dünya Savaşı döneminde istismar edilen Güney Koreli kadınları simgeleyen Barış Heykeli'ni öpen ABD'li YouTuber Johnny Somali hapis cezasına çarptırıldı.

İstismar edilen kadınları simgeleyen Barış Heykeli'ni öpen ABD'li Youtuber Somali'ye hapis cezası
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 15:31

'nin başkenti Seul'de bulunan, İkinci Dünya Savaşı döneminde istismar edilen Güney Koreli kadınları simgeleyen Barış Heykeli'ni öpen ABD'li Johnny Somali adıyla bilinen Ramsey Khalid Ismael için mahkemeden karar çıktı.

İstismar edilen kadınları simgeleyen Barış Heykeli'ni öpen ABD'li Youtuber Somali'ye hapis cezası

HABERİN ÖZETİ

İstismar edilen kadınları simgeleyen Barış Heykeli'ni öpen ABD'li Youtuber Somali'ye hapis cezası

ABD'li YouTuber Johnny Somali (Ramsey Khalid Ismael), Seul'deki Barış Heykeli'ni öpüp müstehcen dans yaptığı gerekçesiyle Güney Kore'de 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
YouTuber, İkinci Dünya Savaşı döneminde istismar edilen Güney Koreli kadınları simgeleyen Barış Heykeli'ni öptü ve önünde müstehcen dans yaptı.
Bu eylemlerin videosunu çekip internette yayımladığı iddianamede belirtildi.
Savcılık, olayda 'iş engelleme ve küçük çaplı kamu düzeni ihlali' yaşandığını aktardı.
Somali, 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.
Ayrıca 5 yıl boyunca çocuk ve ergenlerle ilgili kurumlarda çalışmasına hükmedildi.
Somali'nin eylemleri Güney Kore toplumunda büyük tepkiye neden oldu.
İstismar edilen kadınları simgeleyen Barış Heykeli'ni öpen ABD'li Youtuber Somali'ye hapis cezası

VİDEOSUNU ÇEKİP İNTERNETTE YAYIMLADI

Savcılık makamınca hazırlanan iddianamede, Somali'nin heykeli öptüğü, önünde "müstehcen dans" ettiği ve bunların da videosunu çekerek internette yayımladığı aktarıldı.

İddianamede, olayda "iş engelleme ve küçük çaplı kamu düzeni ihlali" yaşandığı belirtildi.

İstismar edilen kadınları simgeleyen Barış Heykeli'ni öpen ABD'li Youtuber Somali'ye hapis cezası

6 AY HAPİS, 5 YIL ZORUNLU ÇALIŞMA

Duruşmada Somali, 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına karar verildi. Somali'nin 5 yıl boyunca çocuk ve ergenlerle ilgili kurumlarda çalışmasına hükmedildi.

Yurt dışı gezilerinde sergilediği kışkırtıcı davranışlarıyla tanınan ABD'li YouTuber Somali'nin söz konusu eylemleri, Güney Kore toplumunda büyük tepkiye neden olmuştu.

İstismar edilen kadınları simgeleyen Barış Heykeli'ni öpen ABD'li Youtuber Somali'ye hapis cezası

Başkent Seul'de bulunan "Barış Heykeli" İkinci Dünya Savaşı döneminde Güney Kore'de "işgalci güçler" tarafından istismar edilen kadınları temsil ediyor.

