İstismar edilen kadınları simgeleyen Barış Heykeli'ni öpen ABD'li Youtuber Somali'ye hapis cezası

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan, İkinci Dünya Savaşı döneminde istismar edilen Güney Koreli kadınları simgeleyen Barış Heykeli'ni öpen ABD'li YouTuber Johnny Somali adıyla bilinen Ramsey Khalid Ismael için mahkemeden karar çıktı.
Savcılık makamınca hazırlanan iddianamede, Somali'nin heykeli öptüğü, önünde "müstehcen dans" ettiği ve bunların da videosunu çekerek internette yayımladığı aktarıldı.
İddianamede, olayda "iş engelleme ve küçük çaplı kamu düzeni ihlali" yaşandığı belirtildi.
Duruşmada Somali, 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına karar verildi. Somali'nin 5 yıl boyunca çocuk ve ergenlerle ilgili kurumlarda çalışmasına hükmedildi.
Yurt dışı gezilerinde sergilediği kışkırtıcı davranışlarıyla tanınan ABD'li YouTuber Somali'nin söz konusu eylemleri, Güney Kore toplumunda büyük tepkiye neden olmuştu.
Başkent Seul'de bulunan "Barış Heykeli" İkinci Dünya Savaşı döneminde Güney Kore'de "işgalci güçler" tarafından istismar edilen kadınları temsil ediyor.