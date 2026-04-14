Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Henüz 13 yaşındaki kız çocuğuna 109 ayrı suçlama! Polis sebebini açıkladı

Avustralya'nın Melbourne şehrinde 13 yaşındaki kız çocuğunun suç dosyası oldukça kabarık çıktı. 109 ayrı suçlamayla yargılanan çocuk için mahkemeden serbest bırakılmasına ilişkin izin çıkmadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 17:22
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 17:22

Avustralya'nın Melbourne şehrinde 13 yaşındaki bir kız çocuğunun haftalardır çok sayıda suça karıştığı iddia edildi. Yerel basında yer alan haberlere göre, suçlamalar arasında hırsızlık, konutlara girme ve başkalarını tehlikeye atan eylemler bulunuyor.

Avustralya'nın Melbourne şehrinde, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun haftalardır karıştığı iddia edilen çok sayıda suç, polis tarafından sosyal medyada dikkat çekme amacıyla yapıldığı öne sürülen eylemleriyle gündeme geldi.
Suçlamalar arasında hırsızlık, konutlara girme ve başkalarını tehlikeye atan eylemler bulunuyor.
Polis yetkilisi Jarryd Grey, genç kızın neredeyse her gün suç işlediğini ve eylemlerinin arttığını belirtti.
Görüntülerde, zanlının çalıntı bir araçla bir bisikletliye kasten çarptığı iddia edildi ve 45 yaşındaki bisikletli yaralandı.
Mahkeme, genç kızın toplum için ciddi risk oluşturacağına hükmederek kefalet talebini reddetti ve 21 gün sonra yeniden hakim karşısına çıkacağı bildirildi.
Polis yetkilisi Jarryd Grey, genç kızın neredeyse her gün suç işlediğini, eylemlerinin sayısının hızla arttığını ifade etti. Yetkililer, zanlının eylemlerini sosyal medyada dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Polis yetkilisi Grey, genç kızın suçların sosyal medyada oluşturduğu etkiyi takip ettiğini, bunun kendisine 'grubu içerisinde statü kazandırdığına inandığını' söyledi.

ARAÇLA BİSİKLETLİYİ KASTEN EZDİ

Soruşturma kapsamında elde edilen görüntülerde, zanlının çalıntı bir araçla bir bisikletliye doğru kasten yöneldiği iddia edildi. Olayda 45 yaşındaki bisikletlinin yaralandığı, boyun ağrısı, baş dönmesi ve konuşma bozukluğu yaşadığı bildirildi.

Polis, olaydan kısa süre sonra zanlının internette 'birine araçla çarpmanın cezası'nı araştırdığını ve bunun eylemin kasıtlı olduğunu gösterdiğini savundu.

Mahkeme, genç kızın serbest bırakılması halinde toplum için ciddi risk oluşturacağına hükmederek kefalet talebini reddetti. Zanlının 21 gün sonra yeniden hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

ETİKETLER
#sosyal medya
#Mahkeme Kararı
#Mahkeme Kararı
#Araçla Saldırı
#Araçla Saldırı
#Sosyal Medya Etkisi
#Genç Suçlu
#Genç Suçlu
#Melbourne Suç
#Melbourne Suçları
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.