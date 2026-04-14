Avustralya'nın Melbourne şehrinde 13 yaşındaki bir kız çocuğunun haftalardır çok sayıda suça karıştığı iddia edildi. Yerel basında yer alan haberlere göre, suçlamalar arasında hırsızlık, konutlara girme ve başkalarını tehlikeye atan eylemler bulunuyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Henüz 13 yaşındaki kız çocuğuna 109 ayrı suçlama! Polis sebebini açıkladı Avustralya'nın Melbourne şehrinde, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun haftalardır karıştığı iddia edilen çok sayıda suç, polis tarafından sosyal medyada dikkat çekme amacıyla yapıldığı öne sürülen eylemleriyle gündeme geldi. Suçlamalar arasında hırsızlık, konutlara girme ve başkalarını tehlikeye atan eylemler bulunuyor. Polis yetkilisi Jarryd Grey, genç kızın neredeyse her gün suç işlediğini ve eylemlerinin arttığını belirtti. Görüntülerde, zanlının çalıntı bir araçla bir bisikletliye kasten çarptığı iddia edildi ve 45 yaşındaki bisikletli yaralandı. Mahkeme, genç kızın toplum için ciddi risk oluşturacağına hükmederek kefalet talebini reddetti ve 21 gün sonra yeniden hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

Polis yetkilisi Jarryd Grey, genç kızın neredeyse her gün suç işlediğini, eylemlerinin sayısının hızla arttığını ifade etti. Yetkililer, zanlının eylemlerini sosyal medyada dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Polis yetkilisi Grey, genç kızın suçların sosyal medyada oluşturduğu etkiyi takip ettiğini, bunun kendisine 'grubu içerisinde statü kazandırdığına inandığını' söyledi.

ARAÇLA BİSİKLETLİYİ KASTEN EZDİ

Soruşturma kapsamında elde edilen görüntülerde, zanlının çalıntı bir araçla bir bisikletliye doğru kasten yöneldiği iddia edildi. Olayda 45 yaşındaki bisikletlinin yaralandığı, boyun ağrısı, baş dönmesi ve konuşma bozukluğu yaşadığı bildirildi.

Polis, olaydan kısa süre sonra zanlının internette 'birine araçla çarpmanın cezası'nı araştırdığını ve bunun eylemin kasıtlı olduğunu gösterdiğini savundu.

Mahkeme, genç kızın serbest bırakılması halinde toplum için ciddi risk oluşturacağına hükmederek kefalet talebini reddetti. Zanlının 21 gün sonra yeniden hakim karşısına çıkacağı belirtildi.