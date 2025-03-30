Kazı çalışmalarında trajik kaza! 7 yaşındaki çocuk öldü

Almanya'da bir kazı çalışması sırasında meydana gelen trajik kazada 7 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti.