Kazı çalışmalarında trajik kaza! 7 yaşındaki çocuk öldü

İstanbul
Almanya'da bir kazı çalışması sırasında meydana gelen trajik kazada 7 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti.
Almanya polisi, özel bir arazide çalışan ekskavatörün kazı sırasında 7 yaşındaki bir çocuğu ağır yaraladığını bildirdi. Meydana gelen trajik kazada çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.
Almanya merkezli Bild gazetesinin haberine göre, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen çocuk kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde çalışma başlattı.
Çocuğun annesi ve 54 yaşındaki makine operatörü tıbbi destek aldı. Trafik kazası soruşturması, kriminal soruşturma dairesi ile olayı araştırdı. Soruşturma sürüyor.