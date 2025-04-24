Kendi cenazesinde adeta dirildi, sağlık görevlileri yaşadığını doğruladı

İspanya'nın Palma şehrinde öldüğü zannedilen yaşlı bir kadın cenaze töreninde aniden hareket etmeye başladı. Acil olarak hastaneye kaldırılan kadının, yaşadığını sağlık görevlileri doğruladı.

İspanya'nın Palma şehrinde bir hastanede öldüğü söylenen yaşlı bir kadın cenaze için törene götürülürken hareket etmeye başladı. Cenaze evinde bulunan personel, kadının nabzının attığını ve parmaklarını oynattığını söyledi.

KENDİ CENAZESİNDE ADETA DİRİLDİ

The Mirror'ın haberine göre, cenaze evi çalışanları acil olarak sağlık görevlilerine haber verdi. Yaşlı kadın yeniden hastaneye kaldırıldı ve hayatta olduğu doğrulandı. Kendi cenaze töreninde adeta dirilen kadın, yoğun bakıma alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İspanyol sağlık yetkilileri, ölüm teşhisinin neden yanlış konulduğunu anlamak için iç soruşturma başlattıklarını duyurdu.