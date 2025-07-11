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 | Berrak Arıcan

Kendi kazdığı çukurda hayatını kaybetti! 17 yaşındaki gencin trajik ölümü

İtalya'nın Lazio bölgesine bağlı Viterbo'da ailesiyle beraber tatil yapan genç trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Plajda eğlence amaçlı dev bir çukur kazan genç, o çukurda hayatını kaybetti.

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Kendi kazdığı çukurda hayatını kaybetti! 17 yaşındaki gencin trajik ölümü
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 17:04

Ailesiyle beraber tatil yapan 17 yaşındaki Riccardo B. kardeşleriyle beraber plajda oynarken dev bir çukur kazdılar. Bu esnada babaları ise şemsiyenin altında dinleniyordu ve onlardan uzaktaydı.

Çukur yaklaşık bir buçuk metre derinliğe ulaştığında Riccardo'nun kardeşleri, yanından uzaklaştı. Bu sırada Riccardo, çukurun içine indi ve kum duvarı aniden çöktü. Genç kumların altında kaldı o anları kimse görmedi. Nefessiz kalan Riccardo, yardım da isteyemedi.

Kendi kazdığı çukurda hayatını kaybetti! 17 yaşındaki gencin trajik ölümü

KARDEŞLERİ ÇUKURU GÖSTERDİ

Riccardo'nun babası, büyük oğlunun ortadan kaybolduğunu fark ettiğinde kardeşlerine sordu. Kardeşleri, en son çukurun orada gördüklerini söylediğinde ise acı gerçek ortaya çıktı. İtalyan basınına göre, baba elleriyle çukuru kazmaya başladı. Tatilciler ve cankurtaranlar da yardıma koştu. Fakat artık çok geçti. Riccardo'ya ulaşıldığında herhangi bir yaşam belirtisi yoktu.

Acil servis ekipleri hızla yerine ulaştı ve bir hava ambulansı plaja indi. Doktorlar uzun süre boyunca genci hayata döndürmeye çalıştılar, ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Baba en çaresiz anlarında gözyaşlarına boğuldu ve çığlıklar içinde hayatını kaybeden oğluna seslendi.

Olay yerine Tuscania Karabinieri ekipleri de gelerek inceleme başlattı.

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