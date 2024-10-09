Kendi öz bebeğini Facebook üzerinden sattı! Sebebi ise şoke etti

09 Ekim 2024 14:55 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 15:24

Endonezya'nın Banten eyaletinde yer alan Tangerang şehrinde yaşayan 36 yaşındaki bir baba, yeni doğmuş bebeğini Facebook üzerinden 700 sterline (yaklaşık 26 bin TL) sattığı ortaya çıktı. Polis, öz çocuğunu satan adamın elde ettiği parayı kumar oynamak için kullandığını belirtti.

Tüyler ürperten olay: 3 çocuğunu da aldı kaçtı seneler sonra vahşi doğada böyle görüntülendi

Tüyler ürperten olay: 3 çocuğunu da aldı kaçtı seneler sonra vahşi doğada böyle görüntülendi

Endonezya​'nın Banten eyaletinde yer alan Tangerang şehrinde yaşayan 36 yaşındaki bir adam yeni doğan bebeğini Facebook​ üzerinden 700 sterline (yaklaşık 26 bin TL) sattı.

Bebeğin annesinin eve dönüp çocuğunu bulamaması üzerine ortaya çıkan olayda baskı altında kalan baba, bebeği sattığını itiraf etti. Polis, adamın elde ettiği parayı kumar oynamak için kullandığını açıkladı.

Polis şefi Zain Dwi Nugroho, "Adam Facebook'ta bebek arayan bir çiftle iletişime geçip satışı ayarladı" ifadelerine yer verdi.

ONLARCA YIL HAPİS VE YÜKLÜ PARA CEZASI

Polis, bebeği Tangerang kentinde bir evde buldu ve insan kaçakçılığı​ şüphesiyle iki kişiyi daha tutukladı. Olayda adı geçen suçlular, Endonezya'nın yasalarına göre 15 yıla kadar hapis ve 600 milyon rupi (yaklaşık 1 milyon 125 bin TL) para cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Endonezya Çocuk Koruma Komisyonu Başkanı Ai Maryati yaşanan olayla ilgili açıklamasında, "Çocuklara bu şekilde davranmanın hiçbir mazereti olamaz ve haklarının ihlali şiddetle cezalandırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, sosyal medya üzerinden yapılan bu tür yasa dışı satışlara karşı halkı uyarıyor ve bu suçlarla mücadele etmeye devam edeceklerini belirtiyor.