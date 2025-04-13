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 | Berrak Arican

Kendini 20 yıl boyunca sağır zannetti gerçek ise bambaşka çıktı! Üstelik çok basit bir çözümdü

İskoçya'da bulunan Edinburgh Napier Üniversitesi'nde okuyan Darren McConachie, 20 yıldır sağır olduğunu zannediyordu. Fakat gerçek bambaşka çıktı.

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Kendini 20 yıl boyunca sağır zannetti gerçek ise bambaşka çıktı! Üstelik çok basit bir çözümdü
KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 09:28

Darren McConachie, çocukluğundan beri işitme kaybı yaşıyordu. 24 yaşındayken şiddetli kulak ağrısı şikayetiyle doktora başvurduğunda, enfeksiyon şüphesiyle ilaç tedavisine başlandı. Fakat bir gece ağrı dayanılmaz bir hal aldığında hayatının şokunu yaşadı.

Kendini 20 yıl boyunca sağır zannetti gerçek ise bambaşka çıktı! Üstelik çok basit bir çözümdü

KULAĞINDA LEGO PARÇASI VARDI

Şimdilerde 30 yaşında olan Darren, o zamanları şöyle anlattı:

"Kulağımın patladığını sandım. Basınç dayanılmaz boyuttaydı, sonra sert bir şeyin dışarı çıktığını hissettim. Elime aldım, telefon ışığıyla baktım... Gözlerime inanamadım. Bu, mumla kaplanmış küçük bir lego parçası vardı.''

Kendini 20 yıl boyunca sağır zannetti gerçek ise bambaşka çıktı! Üstelik çok basit bir çözümdü

HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYOR

Dailymail'in haberine göre lego ile en son oynadığı yaşların 4-5 civarı olduğunu söyleyen Darren, o zamanlar çoğunlukla futbol figürleri ya da kardeşleriyle oyun oynayarak zaman geçirdiğini söyledi. Lego ile oynadığı zamanları adeta hafızasından silen Darren, bu parçanın kulağına nasıl girdiğine dair hiçbir fikri olmadığını ifade etti.

20 YIL KENDİNİ SAĞIR ZANNETTİ

Darren'in tahminine göre, lego parçası kulağına 2000'lerin başında girdi ve 20 yıl boyunca bundan habersiz, kendini sağır zannederek yaşadı.

Doktora yeniden gittiğinde bu durumu yaşayan ilk kişi olmadığını fakat bu kadar uzun süre fark edilmemesinin nadir olduğunu öğrendi. Doktor, LEGO parçası vakası ilk değil ama bu kadar uzun süre içeride kalanına ilk kez şahit oluyorum" dedi.

Kendini 20 yıl boyunca sağır zannetti gerçek ise bambaşka çıktı! Üstelik çok basit bir çözümdü

Artık işitmekle ilgili herhangi bir sorunu olmadığını söyleyen Darren, "Bazen herkesten daha iyi duyabiliyorum. Belki de LEGO kulağımdaki tüm pislikleri temizledi" dedi.

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