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 | Berkay Alptekin

Kendini sözde ülkenin büyükelçisi ilan etti! İş vaadiyle insanları dolandırdı

Hindistan'da kendisini büyükelçi olarak tanıtan bir adam, iş vaadiyle insanlardan para aldı. Kiraladığı bir mülkü büyükelçilik binası gibi gösteren şüpheli, kısa sürede gözaltına alındı.

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Kendini sözde ülkenin büyükelçisi ilan etti! İş vaadiyle insanları dolandırdı
KAYNAK:
AP
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 11:04

polisi, başkent Yeni Delhi yakınlarında kiraladığı bir konutta sahte bir büyükelçilik işlettiği ileri sürülen 47 yaşındaki bir adamı gözaltına aldı. Şüpheli adamın sahte diplomatik plakalar kullandığı da tespit edildi.

Uttar Pradeş eyaletinin özel görev gücüne mensup kıdemli polis memuru Sushil Ghule, konuya ilişkin açıklamasında, şüphelinin bir büyükelçiyi taklit ettiğini ve yurtdışında iş vaadinde bulunarak insanlardan para aldığını bildirdi.

Polisin açıklamasına göre, Harshvardhan Jain isimli 47 yaşındaki adam “Seborga” ya da “Westarctica” isimli oluşumların danışmanı ya da büyükelçisi gibi davrandı.

Kendini sözde ülkenin büyükelçisi ilan etti! İş vaadiyle insanları dolandırdı

30 ÜLKENİN SAHTE MÜHÜRLERİ BULUNDU

Ghule, polisin Jain ile dünya liderlerini yan yana gösteren, üzerinde oynanmış fotoğrafların yanı sıra aralarında Hindistan’ın da olduğu yaklaşık 30 ülkenin dışişleri bakanlıklarının sahte mühürlerini bulduğunu açıkladı.

Şüpheli adamın yurtdışındaki paravan şirketler üzerinden yasadışı para akladığı, , taklitçilik ve sahte belge bulundurma suçlarını işlemiş olabileceği ifade edildi.

Polis, Jain’in kiraladığı mülklerde sahte diplomatik plakaları olan dört araç ile yaklaşık 4,5 milyon rupi (52 bin 95 ABD doları) nakit para ele geçirdi. Arama yapılan kiralık mülkün birden fazla ülkenin bayrakları ile donatıldığı bilgisi verildi.

Kendini sözde ülkenin büyükelçisi ilan etti! İş vaadiyle insanları dolandırdı
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ETİKETLER
#hindistan
#sahtecilik
#Sahte Büyükelçilik
#Sahte Diplomatik Plakalar
#Yasadışı Para Aklama
#Dünya
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