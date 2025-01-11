Kenya'da otoyola uçak düştü! 3 ölü

11 Ocak 2025 09:40 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 10:04

Kenya'nın sahil kasabası Malindi yakınlarındaki yoğun bir otoyola küçük bir uçak düştü. Kazanın etkisiyle alev alan uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da uçak düştü: Ölü ve yaralılar var!

Brezilya'da uçak düştü: Ölü ve yaralılar var!

Kenya'nın Kilifli ilinde yer alan Malindi şehri yakınlarındaki yoğun Malindi-Mombasa Otoyoluna uçak​ düştü. Kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, yetkililer uçağın kazadan birkaç dakika önce teknik bir sorun yaşadığını ve bunun da ölümcül olaya yol açtığını belirtti.

Görgü tanıkları yerel medyaya uçağın rotasından saparak otoyol kenarına düşmeden önce acil iniş yapmaya çalıştığını söyledi.

Medya kuruluşu, alevlerin enkazı hızla sardığını ve acil servislerin müdahale ederek yangını kontrol altına aldığını da sözlerine ekledi. İnternette yaygın olarak paylaşılan bir video, alevler gökyüzüne yükselirken yanan enkazın izleyiciler tarafından çevrelendiğini gösteriyor.

BÖLGEDEN UZAK DURUN ÇAĞRISI

Otoyol boyunca trafik önemli ölçüde aksadı ve sürücülere incelemeler devam ederken bölgeden uzak durmaları tavsiye edildi.

Yerel medyaya konuşan yetkililer, yayalardan yaralanmaları önlemek için bölgeden uzak durmalarını istedi.

Popüler bir sahil kasabası olan Malindi, Nairobi'nin yaklaşık 580 kilometre güneydoğusunda yer alıyor. Kenya​'nın Hint Okyanusu kıyı şeridinde yer alan kasaba, turizm ve ticaret için önemli bir destinasyondur.