Kenya'yı vuran şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Yerleşim yerleri sular altında kaldı. Kwale bölgesindeki Mwena Köprüsü ve Kitui bölgesindeki Ngomeni Köprüsünde hasar meydana geldi. Kenya polisi, 7'si Doğu Kenya bölgesinde olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kenya Ulusal Karayolları Kurumu, Kolol yakınlarındaki Iten-Kabarnet yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımın aksadığını, onarım çalışmalarının devam ettiğini ve trafiğin başka güzergahlara yönlendirildiğini bildirdi. Kenya Meteoroloji Dairesi, şiddetli yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kenya'da sel felaketi: 10 ölü Kenya'da etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden olarak yerleşim yerlerinin sular altında kalmasına ve can kayıplarına yol açtı. Şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Kwale bölgesindeki Mwena Köprüsü ve Kitui bölgesindeki Ngomeni Köprüsü hasar gördü. Kenya polisi, 7'si Doğu Kenya bölgesinde olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kolol yakınlarındaki Iten-Kabarnet yolunda heyelan nedeniyle ulaşım aksadı, çalışmalar sürüyor. Kenya Meteoroloji Dairesi, şiddetli yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu. Arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

