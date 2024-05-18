Kenya'da yolcu otobüsü takla attı: 9 ölü, çok sayıda yaralı var
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
18 May 2024 14:37 - Güncelleme : 18 May 2024 14:44
Kenya'da yolcu otobüsü taklalar atarak nehre uçtu. İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı.
Kenya meydana gelen korkunç kaza başkent Nairobi'de meydana geldi. Bir yolcu otobüsü takla atarak Mbagathi Nehri'ne yuvarlandı.
9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı