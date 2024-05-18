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Kenya'da yolcu otobüsü takla attı: 9 ölü, çok sayıda yaralı var

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
18 May 2024 14:37 - Güncelleme : 18 May 2024 14:44
Kenya&#039;da yolcu otobüsü takla attı: 9 ölü, çok sayıda yaralı var

Kenya'da yolcu otobüsü taklalar atarak nehre uçtu. İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı.

Kenya meydana gelen korkunç kaza başkent Nairobi'de meydana geldi. Bir yolcu otobüsü takla atarak Mbagathi Nehri'ne yuvarlandı.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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