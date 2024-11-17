Kese dolusu Osmanlı akçeleri Alman gümrüğüne takıldı! Sultan gibi dolaşan kadın pes dedirtti

17 Kasım 2024 11:34 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 12:02

Almanya’nın Stuttgart Havaalanı’nda, üzerinde Osmanlı Tuğrası işlenmiş altın akçeler ele geçirildi. Türk asıllı Alman vatandaşı 58 yaşındaki bir kadın tarafından Antalya'ya seyahati sırasında fark edilen altın akçelerin değerinin 67 bin Euro (yaklaşık 2 milyon 430 bin TL) olduğu belirtildi.

Kasım ayı başında Almanya'nın Stuttgart şehrinden uçakla Antalya’ya seyahat etmek isteyen Türk asıllı Alman vatandaşı bir kadın, Alman yetkililer tarafından sorguya çekildi. Sorguda sorulan soru üzerine bagajında, 4 adet altın para olduğunu söyledi.

Alman gümrüğünde 10 bin Euro veya bunun üzerinde değeri bulunan, eşya, para ya da değerli madenin beyan edilmesi gerekirken, kadının beyanının yaklaşık 11 bin Euro olduğu ifade edildi.

KESE DOLUSU ALTIN ÇIKTI

Belirlenen sınır aşıldığı için şüphelenilen Türk kadın, beyannamenin kopyası ile uçağa doğru giderken, bu kez çantasından 5 altın daha çıktı. Polis aramanın genişletilmesi gerektiğini ifade ederek, onu yeniden gümrük aramasına gönderdi.

Türk kadın yolcunun el bagajındaki bir kesede 4 değil, 67 bin Euro değerinde 23 adet altın taşıdığı belirlendi. Bu olay sonrası kadına hem para cezası kesilmesine hem de ceza davası açılmasına karar kılındı. Verilecek para cezasının 25 bin Euro’yu bulabileceği belirtiliyor.

Almanya’nın bir çok havaalanında altın sevdalısı Türkler yakalanıyor ve binlerce Euro ceza ödüyor.