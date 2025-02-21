Ketçap fobisi hayatını kabusa çevirdi! Neler yaşadığını anlatınca herkesi şoke etti

İngiltere'nin Bristol şehrinde yaşayan 32 yaşındaki Leigh Woodman, ketçap fobisi olduğunu ve neler yaşadığını anlatınca herkesi şoke etmeyi başardı. Bilimsel olarak da Mortuusequusphobia (ketçap korkusu) nedeniyle zor zamanlar yaşadığını söyleyen genç kadın, bu durumda gülünecek bir şey olmadığını oldukça ciddi bir konu olduğunu söyledi.

Leigh Woodman, ketçap fobisi nedeniyle zor zamanlar yaşadığını anlatınca bu korkuya dair hiçbir fikri olmayanları büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Woodman, kendisini ciddiye almayan ya da korkusu üzerine şaka yapanlara katlanmak zorunda kalmasının da bir hayli zor olduğunu söylüyor. Ketçabı korkunç ve ürkütücü bulduğunu söyleyen Woodman, ketçapla karşılaştığında ise 'panik atan geçiriyormuş' hissetmesine neden olduğunu, evinde ketçabın yasak olduğunu, yakınında olduğunda ise bakmaktan kaçındığını anlatıyor. Hatta ketçapla temas eden tabağı çanağı olursa da çöpe attığını söylüyor.

''BİRİ YÜZÜME SIKSA DONUP KALABİLİRİM''

Sosyal medyada bir milyona yakın izlenmeye ulaşan videosunda bir itirafta da bulunan Woodman, ''Şişesine bile bakamıyorum, yakınımda bulundurmuyorum. Ne kadar dramatik göründüğünün tamamen farkındayım ve bundan her zaman utandım. Fakat biri beni silah zoruyla tuttuğunda donup kalabilirim aynısını biri yüzüme ketçap sıktığında da yaşarım'' dedi.

''KOKUSU VE DOKUSU ÇOK KÖTÜ''

Bu fobisinin nasıl başladığını hiç fark etmediğini söyleyen Woodman, ''Sadece bundan çok korktuğumu hatırlıyorum ve ona hiç bakamam bile. Odada ketçap varsa ona bakmamayı veya hiç dikkat etmemeye çalışıyorum'' diyor.

Ketçabın kokusunun ve dokusunun çok kötü olduğunu söyleyen genç kadın, genel olarak domates de sevmediğini hatta kendisini ketçap kadar etkilediğini söyledi.

İnsanların kesinlikle bu fobiyi ciddiye alması gerektiğini söyleyen Woodman, çoğu kişinin bu durumu şaka olarak görüp komik bulduğunu belirtti.

Öte yandan tıp dilinde ise ketçap korkusuna Mortuusequusphobia deniyor.