Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

KF-21'de yeni aşama! Güney Kore duyurdu

Güney Kore F-35'in rakibi olarak görülen KF-21 savaş uçağında yeni aşama kaydetti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 09:57

Güney Kore'nin 5. nesil savaş uçağı KF-21 yeni çalışmalarıyla gündeme geldi. Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA) tarafından yapılan açıklamada, KF-21'in planlanan tüm uçuş testlerinin başarıyla tamamlandığı bildirildi.

İlk prototipin Nisan 2021'de tanıtılmasından bu yana gerçekleştirilen yaklaşık bin 600 uçuş testinin herhangi bir kaza yaşanmadan icra edildiği aktarılırken, program kapsamındaki son uçuş testinin ise dün yapıldığı kaydedildi.

UÇUŞ TESTİ SÜRECİ 2 AY ERKEN TAMAMLANDI

DAPA, test alanlarının genişletilmesi ve havada yakıt ikmali süreçlerinin testlere dahil edilmesi sayesinde uçuş testi safhasının planlanandan yaklaşık iki ay önce sona erdiğini bildirdi. Programı bu yılın ilk yarısına dek tamamlamayı planlayan DAPA'nın, KF-21'in ilk seri üretimini bu yılın ikinci yarısında Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne teslim etmeyi hedeflediği belirtildi.

ESKİ UÇAKLARIN YERİNİ ALACAK

Güney Kore, KF-21 programını kullanım ömrünü tamamlamaya başlayan ABD yapımı F-4 ve F-5 jetlerinin yerini alacak yerli süpersonik bir savaş uçağı üretmek amacıyla 2015 yılında başlatmıştı. Yerli savaş uçağının ilk seri üretim modeli geçen yıl Mayıs ayında montaj aşamasına girmişti.

#Dünya
