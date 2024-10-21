Kılıç balığı sudan zıpladı göğsüne saplandı! İtalyan sörfçünün trajik ölümü

21 Ekim 2024 14:57 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 15:31

İtalyan sörfçü Giulia Manfrini, Endonezya'nın Batı Sumatra kıyılarında sörf yaparken trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Manfrini, sörf yaparken kılıç balığı, sudan zıplayıp göğsüne bıçak gibi saplandı. 36 yaşındaki kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Endonezya'nın Batı Sumatra kıyılarında sörf yapan İtalyan fenomen Giulia Manfrini, bir kılıç balığı tarafından öldürüldü. 36 yaşındaki İtalyan sörfçü, sudayken bir kılıç balığı zıpladı ve göğsüne bıçak gibi saplandı. Manfrini, kılıç balığının göğsüne saplanmasıyla ölümcül şekilde yaralandı.

Mentawai Adaları Afet Yönetim Ajansı'nın geçici başkanı Lahmudin Siregar, kılıç balığının "beklenmedik bir şekilde Manfrini'ye doğru atladığını ve göğsünü deldiğini" söyledi.

KILIÇ BALIĞI GÖĞSÜNE 5 CM SAPLANDI

Olay sırasında Mafrini'nin 2 arkadaşı da yanındaydı. İlk müdahaleyi arkadaşı yaptı. Mafrini ardından sağlık merkezine kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tıbbi raporlarda göğsünde 5 santimetre derinliğinde bir yara olduğu ve boğulma belirtileri gösterdiği belirtildi.

Hem sörf eğitmeni hem de sörf seyahat acentesi AWAVE'nin kurucusu olan fenomen Giulia Manfrini'nin ardından birçok kişi ne kadar iyi biri olduğunu ve birçok hayata dokunduğunu dile getirdi.

Öte yandan Batı Sumatra, Avustralya ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çeken, uluslararası sörfçülerin popüler bir destinasyonudur.