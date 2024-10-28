Kilisenin altında gizemli tüneller bulundu! Oda sistemleri şoke edici

28 Ekim 2024 16:27 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 16:35

Meksika'nın Mitla kasabasındaki bir kilisenin altında gizemli tüneller bulundu. Arkeologlar, yüzyıllar önce inşa edilmiş kilisenin yeraltı dünyasına girişi olduğunu fark etti. Bu keşif, rahibin ''cehennemin arka kapısının" şehrin altında bulunduğunu söylemesiyle gerçekleşti.

Meksika​'nın güneyinde bulunan Mitla kasabasında 16. yüzyılda İspanyolların antik Zapotek şehrini inşa etmesinin ardından bir kilise​ yapıldı. Yüzyıllar önce inşa edilmiş bu kilisenin içinde gizemli tüneller olduğu ortaya çıktı. Arkeologların daha önce kazı çalışması yaptığı fakat fark edemedikleri tüneller rahibin "cehennemin arka kapısının" şehrin altında bulunduğunu yazmasıyla ortaya çıktı. Rahip, Zapotek yeraltı dünyasına giriş olduğuna inanılan büyük mağaraların varlığından söz etti.

YERİN DERİNLİKLERİNE İNEN TÜNELLER

Arkeologlar yeniden kilisede kazı yapmaya başladıklarında gerçekten bir dizi oda ve tünel keşfetti. 5 farklı kalıntı grubunu incelemek için pek de müdahaleci olmayan teknikler kullanıldı; Kilise grubu, dere grubu, kerpiç grubu, güney grubu ve sütun grubu. Bu yöntemler arasında yeraltı radarının kullanımı da yer aldı. Bu sayede yerin derinliklerine inen tüneller bulundu.

YERALTI TÜNELİ VE ODA SİSTEMİ ŞOKE EDİCİ

ARX ​​Projesi'nin kurucusu Marco Vigato, bu yeraltı tüneli ve oda sisteminin şoke edici boyutunu ortaya koydu. Vigato, tünellere ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Bazı tüneller ve odalar 15 metreyi aşan önemli bir derinliğe kadar uzanıyor. Güney grubunda ise derinlik 30 metreye kadar ulaşıyor; aletler ancak bu kadar derinliğe kadar nüfuz edebiliyor. San Pablo Apostol Kilisesi’nin altındaki odalardan biri yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindedir.''

YERALTI AĞLARI NE KADAR ESKİ BİLİNMİYOR

Tünel ağının gerçek boyutunun henüz bilinmediğini söyleyen Vigato, ''Özellikle kilise grubunun altındaki tünellerin kuzeye, doğuya ve güneye doğru uzanması mümkün" dedi.

Arkeologlar, bu yeraltı sisteminin antik Zapotek krallarının dinlenme yeri olabileceğini belirtti. Fakat bu yeraltı ağlarının ne kadar eski olduğu tespit edilemedi. Vigato, "Bunlar Zapotekler tarafından oluşturulmuş olabilir veya çok daha eski olabilir" dedi.