Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Kim'in en çok konuşulan projesi! Ülkesini turizmle canlandırmak için bakın ne yaptı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesini ekonomik açıdan kalkındırmak için en çok konuşulan projelerinden birine imza attı. Ülkenin güneyinde "yeni bir dönemin başlangıcı" ve "en büyük başarılarından biri" olarak tanımladığı turizm bölgesinin açılışını yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kim'in en çok konuşulan projesi! Ülkesini turizmle canlandırmak için bakın ne yaptı
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 10:33

Füzelerin test aşamalarındaki ziyaretlerle gündeme gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bu kez ülkesinin sahil bölgesinde kullanıma açılacak yeni bir turistik tesisi ziyaret etti.

Kuzey Kore, gelecek hafta doğu kıyısındaki simgesel bir turistik bölgesini kullanıma açmaya hazırlanıyor. Bu bölge, ülkenin turizm endüstrisinde "yeni bir dönemin habercisi" olarak tanımlanıyor.

Ancak yabancı ziyaretçilere sınırların tamamen ne zaman açılacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Devlet medyasına göre, Wonsan-Kalma kıyı turizm bölgesinde denize girme, spor yapma, çeşitli eğlence aktivitelerine katılma ve bölgedeki restoran ve kafeteryalarda yemek yeme gibi imkanlar sunan, yaklaşık 20 bin misafire hizmet verebilecek otel ve diğer konaklama tesisleri bulunuyor.

Kim'in en çok konuşulan projesi! Ülkesini turizmle canlandırmak için bakın ne yaptı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, salı günü görkemli bir açılış töreninde tesisi gezdi ve açılış kurdelesini kesti. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) aktardığına göre Kim, bu inşaatın "bu yılın en büyük başarılarından biri" olarak kayıtlara geçeceğini söyledi ve tesisi, hükümetin turizmi geliştirme politikasını gerçekleştirmeye yönelik "gurur verici ilk adım" olarak nitelendirdi.

KCNA, Wonsan-Kalma bölgesinin 1 Temmuz itibariyle yerli turistlere hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Ancak yabancı turistlerin ne zaman kabul edilmeye başlanacağına dair bilgi verilmedi

EN ÇOK KONUŞULAN PROJE

Kim Jong Un, ekonomik zorluklarla mücadele kapsamında ülkeyi bir turizm merkezi haline getirmeye çalışıyor. Wonsan-Kalma bölgesi de Kim'in en çok konuşulan turizm projelerinden biri. KCNA'nın haberine göre, Kuzey Kore ülkenin diğer bölgelerinde de büyük turizm alanları inşa etmeye yönelik planlarını netleştirecek.

Ancak COVID-19 pandemisinin başında uygulamaya konulan yabancı turist yasağı gibi seyahat kısıtlamaları hala tamamen kaldırılmış değil.

2024 Şubat ayından itibaren Kuzey Kore, Rusya ile artan askeri ve diğer iş birlikleri çerçevesinde Rus turistleri kabul etmeye başladı. Ancak pandemiden önce ziyaretçilerin yüzde 90'ından fazlasını oluşturan Çinli grup turları hala başlamadı.

Bu yıl Şubat ayında beş yıl aradan sonra küçük bir uluslararası grup turist ülkeyi ziyaret etti. Ancak Mart ayında turizm acenteleri, Kuzey Kore'ye yapılan turların yeniden askıya alındığını duyurdu.

Kim'in en çok konuşulan projesi! Ülkesini turizmle canlandırmak için bakın ne yaptı

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kuzey Kore roketleri ateşledi: Ezici şekilde karşılık verilecek
Turizmde hayasızca hareketlere geçit yok! İçişleri Bakanlığı önlemleri açıkladı
ETİKETLER
#kuzey kore
#turizm
#kim jong-un
#Wonsan-kalma
#Yabancı Turistler
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.