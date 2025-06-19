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 | Banu İriç

Turizmde hayasızca hareketlere geçit yok! İçişleri Bakanlığı önlemleri açıkladı

Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte bazı bölgelerden gelen müstehcen görüntüler bakanlıkları harekete geçirmişti. İçişleri Bakanlığı, turistik bölgelerde güvenlik ve hizmet standartlarını artırmak üzere yaptığı toplantı sonrası denetimler ve cezalar konusunda açıklama yaptı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 22:02
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 22:02

İçişleri Bakanlığı, turizm sezonuna yönelik alınan yeni tedbirleri kamuoyuyla paylaştı. "Turizm Koordinasyon Toplantısı"nda alınan kararlar doğrultusunda, özellikle turistik bölgelerde denetimlerin artırılacağı ve kurallara uymayan işletmelere adli ve idari yaptırımlar uygulanacağı açıklandı.

Turizmde hayasızca hareketlere geçit yok! İçişleri Bakanlığı önlemleri açıkladı

DENETİMLER SIKLAŞACAK

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, Muğla’da düzenlenen "Turizm Güvenliği Koordinasyon Toplantısı", İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu’nun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Muğla Valisi İdris Akbıyık ile il emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve il kültür-turizm müdürleri katıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da toplantıya çevrim içi bağlantıyla iştirak etti.

Toplantıda, turizm güvenliğine yönelik yapılacak denetimlerin, il ve ilçe düzeyinde mülki idare amirlerinin koordinasyonunda, sorumlu kurumların iş birliği ve eş güdümüyle yürütülmesi kararı alındı.

Turizmde hayasızca hareketlere geçit yok! İçişleri Bakanlığı önlemleri açıkladı

MASAJ SALONLARI VE HAMAMLAR DA DENETİM ALTINDA

Denetimlerin özellikle masaj salonları, hamamlar, spa ve güzellik merkezlerinde sıklaştırılacağı vurgulandı. Turistleri rahatsız eden hanutçuluk faaliyetleri ve fahiş fiyat uygulamaları konusunda da Ticaret Bakanlığı ve yerel yönetimlerin ortak çalışacağı, bu konularda etkin denetim ve gerekli yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

Gıda güvenliği alanında ise Tarım ve Orman Bakanlığı ile belediyeler iş birliği içinde denetimlerini artıracak. Özellikle kaçak ve sahte alkol satışına karşı kapsamlı bir mücadele yürütüleceği ve bu ürünlerin arzının engellenmesine yönelik adımlar atılacağı kaydedildi.

HAYASIZCA HAREKETLER VE KÖPÜK GİBİ MALZEMELERLE EĞLENCE YAPANLARIN DENETİMİ ARTIRILACAK

Bakanlık açıklamasında, kurallara uymayan işletmelere adli ve idari yaptırımların uygulanacağı vurgulandı. Açıklamada, "Hayasızca hareketler ve gayriahlaki faaliyetlerde bulunan işletmeler ile köpük, meşale gibi malzemelerle eğlence düzenleyen işletmelerin denetimleri daha da artırılacaktır. Tekerrür eden ihlaller halinde cezalar kademeli şekilde artırılacaktır. 18 yaş altı işçi çalıştırılması ve alkol servisi yapılması kesinlikle yasaktır, bu konuda da denetimler devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Turizm güvenliğiyle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarların hızla değerlendirilmesi için özel bir komisyon kurulacağı açıklandı.

Denetimlerin turistleri rahatsız etmeyecek şekilde yürütüleceği ve uygulama sonuçlarının kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılacağı belirtildi.

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