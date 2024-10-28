Kinder ürünleri, kavun, et derken bu kez yumurtalar toplatıldı! Salmonella bakterisi yeniden patlak verdi

28 Ekim 2024 09:13 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 09:30

Kinder ürünlerinde ortaya çıkan, kavunlara ve etlere sıçrayan Salmonella bakterisinin bu kez yumurtada ortaya çıkma ihtimali endişelendirdi. Fransa'da marketlerde satılan yumurtalar bir bir toplatıldı. Tüketicilere 'yemeyin' uyarısı yapıldı.

Fransa​'da salmonella​ bakterisi krizi patlak verdi. Geçtiğimiz yıllarda İtalyan markası Ferrero'nun Kinder çikolatalarında ortaya çıkan bakteri şimdi de yumurtalarda büyük risk olarak ortaya çıktı. Sağlık riski nedeniyle ünlü süpermarketlerden satılan bazı yumurta​ kutuları geri çağrıldı. Geçtiğimiz cuma günü yapılan açıklamada, bu yumurtalara salmonella bakterisinin bulaşmış olabileceği uyarısı yapıldı.

YETKİLİLERDEN 'YEMEYİN' UYARISI

Rappel Corso sitesi üzerinden yapılan bilgilendirme kapsamında geri çağrılan yumurtalar arasında Tout frais tout français, Douce France, Ovalis ve Poitou oeufs markaları yer alıyor. Etkilenen ürünlerin son kullanma tarihleri 24 ile 31 Ekim 2024 arasında bulunuyor ve bu yumurtalar 29 Eylül ile 10 Ekim tarihleri arasında raflarda yer aldı.

Öte yandan tüketicilerin, satın aldıkları ürünlerin kodlarını kontrol etmeleri ve tüketmemeleri konusunda da uyarılar yapıldı.

SALMONELLA BAKTERİSİ

Salmonella ishal, ateş ve karın ağrısı gibi belirtileri olan, salmonella virüsünün neden olduğu bir enfeksiyondur. Salmonella bakterisi hayvan ve insan bağırsaklarında yaşar.

Dışkı yolu ile yayılır. Salmonella genellikle birkaç gün içinde kendi kendine iyileşir. Vücutta çok fazla sıvı kaybına neden olabilir bu yüzden bol bol sıvı tüketilmelidir. Özellikle tuvalet kullanımından sonra ve hayvanlarla temastan sonra el su ve sabunla yıkanmalıdır.