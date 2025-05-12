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 | Banu İriç

Kırmızı ette hemorajik ateş korkusu! 27 Nisan'da ilk vaka görüldü

Kanamalı ateş vakaları sonrası vatandaşlar et almaya çekinir hale geldi, kasaplar ve lokantalar müşteri bekliyor. Etiketlerdeki sağlık damgaları bile güven vermiyor; panik giderek büyüyor.

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Kırmızı ette hemorajik ateş korkusu! 27 Nisan'da ilk vaka görüldü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 23:57
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 00:23

Irak’ın Kerkük kentinde hayvanlarda tespit edilen “kanamalı hastalık” olarak bilinen Hemorajik ateş virüsü, halk sağlığı için endişe uyandırırken, kent genelinde et tüketimini de ciddi şekilde etkiledi. 27 Nisan’da ilk vakaların görülmesinin ardından et satışlarında sert bir düşüş yaşanırken, kasaplar, şarküteriler ve restoranlar ekonomik olarak zor günler geçiriyor.

Kırmızı ette hemorajik ateş korkusu! 27 Nisan'da ilk vaka görüldü

ETE OLAN TALEP HIZLA DÜŞTÜ

Kerkük’te kasaplık yapan Muhammed Kervancı, virüsün ortaya çıkmasının ardından vatandaşların ete olan talebinin hızla azaldığını belirtti. Kervancı, "Şu anda Sağlık Müdürlüğü onayı olmayan hiçbir et satışa sunulmuyor. Denetimler başladı ama halkta ciddi bir korku var" dedi.

Kentte yıllardır kaçak kesimlerin yaygın olduğunu ve bu durumun virüsün yayılmasına zemin hazırladığını dile getiren bir diğer kasap Eyüp Kasap ise, yalnızca kasapların değil, lokanta ve yemek sektörünün genelinin etkilendiğini söyledi. “Hayvanlar sağlık ekiplerince kontrol ediliyor ama yine de güven oluşmadı, fiyatlar da düştü” diye konuştu.

Kırmızı ette hemorajik ateş korkusu! 27 Nisan'da ilk vaka görüldü

Uzmanlar, Hemorajik ateş virüsünün hayvanlardan insanlara bulaşabilme riski nedeniyle yetkililerin denetimleri sıklaştırdığını ve halkı dikkatli olmaya çağırdığını bildiriyor. Kerkük’te virüsün yayılmasının engellenmesi için kapsamlı bir müdahale planı talep ediliyor.

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