Kız arkadaşının zorbalığına maruz kaldı, mahkemeye başvurdu: Hapis cezası verildi
İngiltere'de 9 aylık ilişkisi boyunca kız arkadaşının zorbalığına uğrayan erkek, şikayetçi oldu. Mahkeme, erkek arkadaşına psikolojik şiddet uygulayan kadına 20 ay hapis cezası verdi.
İngiltere'de hayatını idame ettiren Gareth Jones ile Sarah Rigby 9 aylık bir ilişki yaşadı. Fakat Jones, ilişkileri boyunca kız arkadaşının zorbalığına maruz kaldı. Psikolojik şiddet gördüğünü söyleyerek Rigby'den şikayetçi olan Jones, mahkemeye başvurdu.
''İNTİHARIN EŞİĞİNE GELDİM''
Maddi durumu hakkında sürekli olarak aşağılandığını, fiziksel özellikleri nedeniyle de zorbalığa maruz kaldığını söyleyen Jones, konuya ilişkin şunları söyledi:
"Sağlık sektöründe çalışıyorum, maddi durumum hakkında sürekli aşağılayıcı ifadeler kullanıyordu. Daha sonra kilom ve saçlarımın kelleşmesi ile ilgili zorbalayıcı kelimeler kullanmaya başladı. Gündüz dışarı çıktığımızda beni şapka takmaya zorluyordu.''
''İntiharın eşiğine gelmiştim. Maaşımı ve banka hesabımı kontrol etmeye başladı. Nefesimin koktuğunu söyleyerek bana zorla diş macunu yutturdu ve en sonunda bir gece beni iç çamaşırlarımla sokağa attı.''
HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Sarah Rigby, Jones'un şikayetin ardından yargılandı ve iki yıl süreyle ertelenen 20 aylık hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından konuşan Jones, "hayal kırıklığına uğradığını ve erkek olsaydı sonucun farklı olacağına inandığını" söyledi.
Halen özgüveninin düşük olduğunu ve psikolojisinin düzelmediğini söyleyen Jones, cezanın ertelenmesinden dolayı üzgün olduğunu ifade etti.