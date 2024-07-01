Kız çocukları erkek çocukları tarafından öldürülüyor! Ülke bu cinayetlerin önünü alamıyor

01 Temmuz 2024 12:53 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 13:12

Çin'de kız çocuklarının, erkek çocukları tarafından bir bir öldürülmesi ve katil çocukların cezasız kalması tepkilere yol açtı. ABD medyasından New York Post'un haberine göre, Pekin yönetimi, bu cinayetler karşısında çaresiz kaldı ve çocuklara ne yapılacağı konusunda da bir bilinmezlik var.

13 YAŞINDAKİ ERKEK, 8 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ

Kansu eyaletinde 8 yaşındaki kızı öldürülen Gong Junli'nin de mahkemeden çıkacak kararı beklediği belirtildi. 2022 yılında işlenen cinayette, 13 yaşındaki çocuk katil, küçük kızı ormanlık alana götürüp, bıçaklayarak öldürmüştü. Katil çocuğun, bıçak, jilet, eldiven, plastik ip gibi malzemeleri ormanlık alanda bıraktığı soruşturmada ortaya çıkmıştı.

Cesedini görmemesi için uyarıldığını belirten Gong Junli de kızını öldüren çocuğun, annesinden şiddet gördüğünü ve hem ebeveynini hem de iyi notlara sahip sınıf arkadaşlarını öldürmeyi planladığını aktarıyor.

GÜBRE DEPOSUNA ATIP ÖLDÜRDÜ, DAVA DÜŞTÜ

Bir başka çocuk cinayeti ise Hubei eyaletinde meydana geldi. 12 yaşındaki bir erkek, 4 yaşındaki kız çocuğunu gübre deposuna atarak öldürdü. 2023 yılında gerçekleşen cinayetin davası bu yılın ocak ayında görüldü ve katil çocuğun yaşı gerekçe gösterilerek dava düşürüldü.

Kızının oyuncak kavgası nedeniyle öldürüldüğünü söyleyen baba, katil çocuğun ıslahevinde tutulmasının yeterli olmadığını, adalet istediğini söyledi.

2021 yılında ise 13 yaşındaki bir erkek, kendisinden 3 yaş küçük bir kız çocuğuna tecavüz ederek öldürdü. Çocuk katil sadece 3 yıl ıslahevinde kaldı.

Aynı dönem, 12 yaşındaki bir erkek çocuğunun annesini öldürdüğünü itiraf etmesinin ardından ise Çin'de kanun değişti. Çin cezai sorumluluk yaşı 14'ten 12'ye düşürüldü fakat cinayet gibi olaylarda verilen cezalar ile yetişkinler aynı değil.

243 BİN ÇOCUKTAN 12 BİNİ HÜKÜM GİYDİ

Devlet kanalı CCTV'ye göre 2020-2023'te 243 bin çocuk hakkında dava açıldı. 2024'ün ilk çeyreğinde de 12 bin çocuk hüküm giydi. Çalışmak için kente giden ebeveynlerin geride bıraktığı çocuklar, faillerin ve mağdurların önemli bir kısmını oluşturuyor.