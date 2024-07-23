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Kızının tabağından patates alan martının kafasını kopardı!

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
23 Temmuz 2024 12:29 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 12:35
Kızının tabağından patates alan martının kafasını kopardı!

ABD'nin New Jersey eyaletinde 29 yaşındaki Franklin Zeigler, kızının tabağından patates alan martının kafasını kopardı. Zeigler, kan donduran olayın ardından suçunu itiraf etti.

ABD'nin New Jersey eyaletinde kan donduran bir olay yaşandı. Action News'in mahkeme belgelerine dayandırdığı haberde, adamın yemek yiyen kızının tabağından patates kızartması alan martının kafasını kopardığı belirtildi.

MARTIYI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

29 yaşındaki Franklin Zeigler de kızından patates kızartması almaya çalışan martıyı öldürdüğünü itiraf etti. 

Kızının tabağından patates çalan martının kafasını kopardı! - 1. Resim

Görgü tanıkları da Zeigler'in ölü martıyı elinde tutarken, kafe çalışanlarından bir çöp poşeti istediğini anlattı. 

HAYVANA ZULÜMLE SUÇLANDI

Zeigler, 'üçüncü derece hayvan zulmüyle' suçlandı, mahkeme tarihine kadar celp yoluyla denetimli olarak ise serbest bırakıldı. 

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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