Kızının tabağından patates alan martının kafasını kopardı!

23 Temmuz 2024 12:29 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 12:35

ABD'nin New Jersey eyaletinde kan donduran bir olay yaşandı. Action News'in mahkeme belgelerine dayandırdığı haberde, adamın yemek yiyen kızının tabağından patates kızartması alan martının kafasını kopardığı belirtildi.

MARTIYI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

29 yaşındaki Franklin Zeigler de kızından patates kızartması almaya çalışan martıyı öldürdüğünü itiraf etti.

Görgü tanıkları da Zeigler'in ölü martıyı elinde tutarken, kafe çalışanlarından bir çöp poşeti istediğini anlattı.

HAYVANA ZULÜMLE SUÇLANDI

Zeigler, 'üçüncü derece hayvan zulmüyle' suçlandı, mahkeme tarihine kadar celp yoluyla denetimli olarak ise serbest bırakıldı.