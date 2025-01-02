KKTC'de Türk iş insanına suikast alarmı: Tetikçi tır dorsesinde yakalandı

02 Ocak 2025 14:38 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 14:46

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türk iş insanı H.K'ye suikast düzenlemek amacıyla adaya gelen Ü.S. polis ekipleri tarafından yakalandı. Tetikçi Ü.S., bir tır dorsesinde kaçak yollarla ülkeye girmeye çalışırken yakayı ele verdi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti​'nde (KKTC) Gazimağusa Limanı'ndan tır dorsesinde kaçak yollarla ülkeye giriş yapmaya çalışan Ü.S, polis ekipleri tarafından yakalandı. Lefkoşa'da Kaza Mahkemesi'nde hakim karşısın çıkan zanlının ülkedeki tanınmış Türk iş insanı H.K'ye suikast düzenlemek amacıyla adaya gönderildiği tespit edildi.

Suikast planının ayrıntılarının ve zanlının bağlantılarının ortaya çıkarılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

''SINIRLARIMIZ KALBURA DÖNDÜ' İSYANI

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, yaptığı açıklamada son 6 ay içinde ülkeye suikast amacıyla 3 farklı tetikçinin giriş yaptığını belirterek, yetkililere tepki gösterdi. Özersay, sınır güvenliğindeki yetersizlikleri eleştirerek, şunları söyledi:

''Aylardır sınırlarımız kalbura döndü. Derhal tedbir alın diyoruz. Son 6 ayda 3 kez tetikçiler ülkemizdeki iş insanlarına suikast düzenlemek için elini kolunu sallaya sallaya giriş yaptı. Bu kez X-ray cihazı da tır içerisine saklanan silahlı tetikçiyi göremedi. Bu durumda memlekete başka nelerin girip çıktığını siz düşünün. Kara para, yasa dışı döviz hareketleri. Defalarca söyledik. ‘Tüm araçları X-ray cihazından geçirdik' dediler ama sonuç ortada. Ülkeye giriş-çıkışlarda acil ek tedbir alınması şart.''