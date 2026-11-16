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Dünya
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 20:07
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 20:10

KKTC'den GKRY'nin Türk bayrağı provokasyonuna sert tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) çeşitli gösterilerde Türkiye ve KKTC bayraklarının yakılmasına tepki gösterdi.

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Editor
 Murat Makas
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KKTC'den GKRY'nin Türk bayrağı provokasyonuna sert tepki
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 20:07
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 20:10

(KKTC) Dışişleri Bakanlığı, 'ndeki () çeşitli gösterilerde Türkiye ve KKTC bayraklarının yakılmasına tepki göstererek, iki toplum arasında nefret ve düşmanlığın Rum liderliğince körüklendiğini belirtti.

NEFRET DÜŞMANLIĞI

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, GKRY Eğitim Bakanlığının bu gösterilere katılan öğrencilerden yoklama alınmayacağını belirten resmi bir genelge yayımlamasının ve eylemleri doğrudan teşvik etmesinin nefret ve düşmanlığın bizzat GKRY makamlarınca körüklendiğinin en somut kanıtı olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"KKTC'nin kuruluş yıl dönümü gerekçe gösterilerek düzenlenen protesto adı altındaki provokatif eylemlerde bayraklarımızın hedef alınarak yakılması GKRY'deki zihniyetin değişmediğini bir kez daha göstermiştir."
Açıklamada, Kıbrıs'taki iki toplum arasındaki nefret ve düşmanlığı Rum liderliğinin körüklediğine dikkati çekilerek, GKRY'nin bu yöndeki provokatif eylemlerinin Ada'daki iki devletin iyi komşuluk ilişkileri geliştirmesine ve işbirliği zemini oluşturulmasına yardımcı olmayacağı kaydedildi.

ÜNAL ÜSTEL’DEN SERT AÇIKLAMA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı , Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yapılan protestolarda Türkiye ve KKTC bayraklarının Rum gençler tarafından yakılmasına tepki göstererek, "Bu hadsizliktir. Türk milletinin milli simgelerine, değerlerine ve onuruna yönelik açık bir saldırıdır. Bu kabul edilemez ve affedilemez bir konudur." ifadelerini kullandı.

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#Gkry Eğitim Bakanlığı
#Dünya
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