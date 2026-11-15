Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 21:47
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 21:47

KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü resmi törenle kutlandı! Bakan Güler Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'ni ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 43'üncü yıl dönümü törenlerine Türkiye ve KKTC'den üst düzey devlet ve askeri yetkililer katılırken Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'ni ziyaret etti.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü resmi törenle kutlandı! Bakan Güler Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'ni ziyaret etti
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 21:47
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 21:47

'nin () kuruluşunun 43'üncü yıl dönümü dolayısıyla 'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen resmi törene, Türkiye ve KKTC'den üst düzey devlet ve askeri yetkililer katılırken, kutlamalar askeri geçit töreniyle sona erdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43'üncü yıl dönümü, başkent Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen resmi törenle kutlandı. Türkiye ve KKTC'den üst düzey devlet ve askeri yetkililerin katıldığı törende, Cumhuriyet'in 43'üncü yılı dolayısıyla askeri geçit töreni gerçekleştirildi.

KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü resmi törenle kutlandı! Bakan Güler Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'ni ziyaret etti

LEFKE VE ERENKÖY'DEN GETİRİLEN BAYRAKLAR ERHÜRMAN'A SUNULDU

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, tören birlikleri denetlendi. KKTC Cumhurbaşkanı , tören alanında bulunan vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Mesajların karşılıklı okunmasının ardından Lefke ve Erenköy'den getirilen bayraklar, Erhürman'a takdim edildi. Törende Erhürman ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı birer konuşma yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin konser verdiği tören, askeri birliklerin geçit töreniyle sona erdi.

KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü resmi törenle kutlandı! Bakan Güler Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'ni ziyaret etti

TÜRKİYE'NİN ASKERİ KOMUTA KADEMESİ DE TÖRENDE

KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamalarına Türkiye'den üst düzey askeri katılım sağlandı. Törende Milli Savunma Bakanı , Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran da yer aldı.

Törende, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakanı Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Şükrü Bilir de hazır bulundu. Ayrıca ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, muharip dernekler, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş da törene katıldı.

KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü resmi törenle kutlandı! Bakan Güler Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'ni ziyaret etti

BAKAN YAŞAR GÜLER'DEN KIBRIS TÜRK BARIŞ KUVVETLERİ ZİYARETİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'ni ziyaret etti.

KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü resmi törenle kutlandı! Bakan Güler Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'ni ziyaret etti

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının ardından Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerini ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu." ifadesi kullanıldı.

https://x.com/tcsavunma/status/2121969224474099754

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rum kesiminde skandal hareket! Türk düşmanlığına KKTC Başbakanı Üstel'den sert tepki
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan KKTC’ye tarihi müjde: Doğal gaz bağlantısı kurulacak
ETİKETLER
#lefkoşa
#kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti
#Cevdet Yılmaz
#kktc
#yaşar güler
#Tufan Erhürman
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.