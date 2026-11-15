Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan KKTC’ye tarihi müjde: Doğal gaz bağlantısı kurulacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 43’üncü yıl dönümü dolayısıyla bulunduğu KKTC’de temaslarını sürdürüyor. Yılmaz, temasları çerçevesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü Barış Stadyumu ve Göleti’nin açılış törenine katıldı. Yılmaz, törende yaptığı konuşmada Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliği, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği, eğitim yatırımları, doğal gaz ve telekomünikasyon projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. ODTÜ mezunu olduğunu hatırlatan Yılmaz, 1983 yılında üniversiteye kayıt yaptırdığını, 1988 yılında mezun olduğunu belirterek, KKTC’nin kuruluşuyla üniversiteye başladığı yılın aynı tarihe denk geldiğini söyledi. Yılmaz, "Sizler gibi ben de bir ODTÜ’lü olmaktan gurur duyuyorum. 1983 yılında ODTÜ’ye kayıt yaptırmıştım bir öğrenci olarak. 1988 yılında mezun oldum. 43 yıl olmuş" ifadelerini kullandı.

KKTC’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Yılmaz, devletin kuruluşunda emeği geçenleri anarak, şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere minnetlerini sundu. ODTÜ’nün 70’inci kuruluş yıl dönümüne de değinen Yılmaz, üniversitenin uluslararası başarılarına dikkat çekerek, "70 yıl geçmiş ama ODTÜ hala çok genç. 70 yıllık tecrübesiyle, birikimiyle geleceğe yürüyen seçkin bir yükseköğretim kurumumuz" diye konuştu.

ODTÜ’nün dünyanın ilk 300 üniversitesi arasında bulunduğunu belirten Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nün de üniversitenin başarılı çalışmalarının önemli sonuçlarından biri olduğunu kaydetti.

"KKTC’YE DENİZ ALTINDAN DOĞAL GAZ BAĞLANTISI SAĞLAYACAĞIZ"

Türkiye ile KKTC arasında yürütülen stratejik altyapı projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, doğal gaz bağlantısına yönelik ilk etüt çalışmalarının gerçekleştirildiğini açıkladı. Yılmaz, "KKTC’ye Türkiye’den deniz altından doğal gaz bağlantısını sağlayacağız ve buradaki enerji meselesini kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturacağız" dedi.

Türkiye’den KKTC’ye deniz altından su temin edilmesini örnek gösteren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl ki geçmişte denizin altından suyu taşıyarak buradaki içme suyu ve sulama suyu ihtiyacını karşıladıysak, enerji ihtiyacını da böylece kalıcı bir şekilde çözmüş olacağız. Bu stratejik projemizi de hayata geçiriyoruz."

Doğal gaz projesinin KKTC’nin enerji altyapısının güçlendirilmesi bakımından önem taşıdığını belirten Yılmaz, Türkiye’nin KKTC’deki kalkınma yatırımlarını sürdüreceğini ifade etti.

"KKTC’NİN TELEKOMÜNİKASYON ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

KKTC’de hayata geçirilmesi planlanan bir diğer stratejik yatırımın telekomünikasyon altyapısı olduğunu açıklayan Yılmaz, projenin KKTC makamlarıyla iş birliği içerisinde yürütüldüğünü söyledi. Yılmaz, "Üniversitelerimiz başta olmak üzere işletmeler, hane halkları, herkes daha nitelikli bir telekom altyapısına kavuşmuş olacak. Dijital altyapıya kavuşmuş olacak" ifadelerini kullandı.

Projenin tamamlanmasıyla daha uygun fiyatlarla daha kaliteli telekomünikasyon hizmeti sunulacağını belirten Yılmaz, yatırımların yaklaşık bir yıllık perspektifte ele alındığını kaydetti.

"EĞİTİM VE YÜKSEKÖĞRETİME YAKLAŞIK 1 MİLYAR LİRA KAYNAK TAHSİS ETTİK"

Türkiye’nin KKTC’deki yükseköğretim yatırımlarına sağladığı mali destekleri açıklayan Yılmaz, "2026 Anlaşması kapsamında eğitim ve yükseköğretim sektörlerine toplamda yaklaşık 1 milyar lira kaynak tahsis ettik" dedi. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü için yaklaşık 70 milyon liralık ödenek ayrıldığını belirten Yılmaz, kampüsün bakım ve gelişim çalışmalarının bu kaynakla desteklendiğini ifade etti. Yılmaz, "Bu kapsamda yemekhane binasının yenilenmesi, Barış Parkı çalışmaları ve öğrenci yurtlarının mutfak, banyo ve tuvaletlerinin iyileştirilmesi için 35 milyon lira destek sağlandı" diye konuştu.



Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nin gider ve yatırım ihtiyaçlarına yönelik desteklerin sürdüğünü kaydeden Yılmaz, bilimsel araştırmalar için ayrıca 15 milyon lira kaynak ayrıldığını bildirdi. Yılmaz, TÜBİTAK ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliği kapsamında üç araştırma projesine finansman sağlandığını da açıkladı.

"BARIŞ STADYUMU VE GÖLETİ GENÇLERİMİZE HİZMET EDECEK"

Açılışı gerçekleştirilen tesislere ilişkin bilgi veren Yılmaz, 300 bin metrekarelik yeşil alan etkinlik alanının kampüsün sosyal altyapısına önemli katkı sağlayacağını belirtti. Yılmaz, "Adını adaya huzur ve güven getiren Kıbrıs Barış Harekatı’ndan alan stadyum, 2 bin 500 kişi kapasiteli doğal yeşil tribünü ve futbol sahasıyla gençlerimizin sportif faaliyetlerine güçlü bir zemin hazırlıyor" dedi.

Projenin çevre dostu özelliklerine de değinen Yılmaz, 100 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip gölette arıtılmış suyun yeniden değerlendirildiğini, yeşil alanların sulanmasında bu kaynağın kullanıldığını söyleyerek, "Yapılan müdahalelerle hem o su arıtılmış oldu hem de suyun bu alana kanalize edilmesiyle göletteki suyla da buradaki çimler sulanıyor. Gerçekten çok çok nitelikli, çevre dostu bir proje" ifadelerini kullandı.

Vadide yaklaşık 1,5 kilometrelik yürüyüş yolu, kafe alanı, ulaşım bağlantıları ve yerel iklime uyumlu peyzaj düzenlemeleri bulunduğunu aktaran Yılmaz, tesisin öğrenciler, akademisyenler ve çalışanlar için yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturduğunu kaydetti.

"ODTÜ’DEKİ TEKNOLOJİ MERKEZİ SINIR TANIMIYOR"

Konuşmasında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü bünyesindeki teknoloji merkezine de değinen Yılmaz, merkezi daha önce ziyaret ettiğini hatırlattı. Merkezde faaliyet gösteren firma sayısının 40’a ulaştığını belirten Yılmaz, "Burası sınır tanımayan bir merkez. Yazılımcı gençler burada oturup tüm dünyaya hizmet edecek projeler geliştiriyorlar" dedi.

Yılmaz, teknoloji merkezinin faaliyetlerinden dolayı üniversite yönetimini ve projelerde emeği geçenleri tebrik etti.

"KIBRIS TÜRKÜ’NÜN EGEMEN EŞİTLİĞİ TEMELİNDEKİ DAVASINI SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ"

KKTC’nin kuruluşunun 43’üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatan Yılmaz, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına yönelik desteğinin devam edeceğini vurguladı. Yılmaz, "Ana vatan ve garantör Türkiye olarak, tıpkı Filistin halkının onurlu mücadelesinde olduğu gibi, Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliği temelindeki davasını da sonuna kadar destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin ortak kader birliğine dayandığını belirten Yılmaz, iki devlet arasındaki iş birliğinin kalkınma projeleriyle güçlendirildiğini söyledi. Yılmaz, "Birlikte Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığımız bu anlamlı günde, iki devlet olarak sergilediğimiz bu kararlı duruş, aramızdaki sarsılmaz kader birliğinin güçlü bir yansımasıdır" dedi.

"BAĞIMSIZ VE EGEMEN FİLİSTİN DEVLETİ’NİN KURULMASI ERTELENEMEZ"

Konuşmasında Filistin meselesine de değinen Yılmaz, KKTC’nin kuruluş tarihi olan 15 Kasım’ın Filistin halkının bağımsızlık iradesini ilan ettiği tarihle aynı gün olduğunu hatırlattı. Türkiye’nin 1988 yılında Filistin Bağımsızlık Bildirgesi’nin ilan edildiği gün Filistin Devleti’ni tanıdığını belirten Yılmaz, "1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulması artık daha fazla ertelenemez" ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi’nde yaşananları insanlık trajedisi olarak nitelendiren Yılmaz, dünyanın farklı ülkelerindeki üniversite öğrencilerinin Filistin halkına verdiği desteğe dikkat çekti. Yılmaz, Gazze’de yaşananlara karşı dünyanın farklı bölgelerinde gösterilen tepkilerin umut verici olduğunu belirterek, farklı milletlerden ve dillerden öğrencilerin Filistin halkıyla dayanışmasını önemsediklerini söyledi.

"SİYASİ İSTİKRAR VE GÜVEN ORTAMI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

KKTC’de son 5 yılda Türkiye ile KKTC hükümetlerinin yakın iş birliği içerisinde önemli projeleri hayata geçirdiğini belirten Yılmaz, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan spora kadar birçok alanda yatırımların sürdüğünü kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Hayaldi, gerçek oldu" sözünü hatırlatan Yılmaz, KKTC’de gerçekleştirilen projelerin geçmişte hedef olarak ortaya konulan yatırımların somut sonuçları olduğunu söyledi. Yılmaz, "Bütün bu kazanımların korunması, yeni projelerin hayata geçirilmesi ve kalkınma hamlesinin kesintisiz sürdürülmesi açısından siyasi istikrar ve güven ortamı büyük önem taşıyor" dedi.

Türkiye’nin KKTC’nin ekonomik kalkınmasına yönelik desteğini sürdüreceğini vurgulayan Yılmaz, "Biz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde elde edilen kazanımların daha ileriye taşınmasını ve Kıbrıs Türk halkının refahını artıracak çalışmaların kararlılıkla devam etmesini son derece kıymetli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

"KKTC’Yİ BÖLGESİNE YÖN VEREN BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEKTE KARARLIYIZ"

KKTC’nin kendi insan kaynağıyla üretim yapan, güçlü ekonomik altyapıya sahip bir devlet haline gelmesinin ortak hedef olduğunu belirten Yılmaz, Türkiye’nin bu doğrultudaki çalışmalarını sürdüreceğini söyledi. Yılmaz, "Ortak hedefler doğrultusunda hareket ederek KKTC’yi kendi ayakları üzerinde duran, kendi insan kaynağıyla üreten ve bölgesine yön veren bir cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız" dedi.

Konuşmasının sonunda Barış Stadyumu ve Göleti’nin öğrenciler ile KKTC halkına hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, projeye katkı sağlayan ODTÜ Rektörlüğü, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü yönetimi, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, KEİ Ofisi, Karayolları Genel Müdürlüğü ve teknik ekiplere teşekkür etti. Yılmaz, ODTÜ’nün 70’inci kuruluş yıl dönümü ile KKTC’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutladı.