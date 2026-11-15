Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC paylaşımı: Kıbrıs bizim millî davamızdır

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İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 43’üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı. Mesajında vatan uğruna can veren şehitleri ve gazileri yâd eden Erdoğan, Türkiye ile KKTC arasındaki sarsılmaz bağlara dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkına selam ve muhabbetlerini ilettiği mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyor; kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Dayanışmamızı her alanda daha da güçlendirmeye devam edeceğimiz Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Kıbrıs bizim millî davamızdır… Kıbrıs’ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız."
https://x.com/RTErdogan/status/2121888439100436618?a=C_ppIyhQR6ZJ4fhnO8Q&s=20