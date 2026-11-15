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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 12:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC paylaşımı: Kıbrıs bizim millî davamızdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 43’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında güçlü bir dayanışma ve kararlılık vurgusu yaptı. Kıbrıs meselesinin Türkiye'nin millî davası olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şartlar ne olursa olsun Kıbrıs Türk halkının asla yalnız bırakılmayacağını ifade etti.

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Editor
 Ümit Buget
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC paylaşımı: Kıbrıs bizim millî davamızdır
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 12:06

Cumhurbaşkanı , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ’nin () 43’üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı. Mesajında vatan uğruna can veren şehitleri ve gazileri yâd eden Erdoğan, Türkiye ile KKTC arasındaki sarsılmaz bağlara dikkat çekti.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC paylaşımı: Kıbrıs bizim millî davamızdır

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Erdoğan, vatan uğruna can veren şehitleri ve gazileri rahmet ve şükranla andı.
Türkiye ile KKTC arasındaki sarsılmaz bağlara dikkat çekti.
Kıbrıs'ın millî dava olduğunu ve asla yalnız bırakılmayacağını belirtti.
Kıbrıs Türkü kardeşlerine selam ve muhabbetlerini iletti.
Dayanışmayı her alanda güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

'DAYANIŞMAMIZI HER ALANDA GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkına selam ve muhabbetlerini ilettiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyor; kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Dayanışmamızı her alanda daha da güçlendirmeye devam edeceğimiz Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Kıbrıs bizim millî davamızdır… Kıbrıs’ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız."

https://x.com/RTErdogan/status/2121888439100436618?a=C_ppIyhQR6ZJ4fhnO8Q&s=20

 

 

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