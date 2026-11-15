Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 43’üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı. Mesajında vatan uğruna can veren şehitleri ve gazileri yâd eden Erdoğan, Türkiye ile KKTC arasındaki sarsılmaz bağlara dikkat çekti.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC paylaşımı: Kıbrıs bizim millî davamızdır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, vatan uğruna can veren şehitleri ve gazileri rahmet ve şükranla andı. Türkiye ile KKTC arasındaki sarsılmaz bağlara dikkat çekti. Kıbrıs'ın millî dava olduğunu ve asla yalnız bırakılmayacağını belirtti. Kıbrıs Türkü kardeşlerine selam ve muhabbetlerini iletti. Dayanışmayı her alanda güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

'DAYANIŞMAMIZI HER ALANDA GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkına selam ve muhabbetlerini ilettiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyor; kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Dayanışmamızı her alanda daha da güçlendirmeye devam edeceğimiz Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Kıbrıs bizim millî davamızdır… Kıbrıs’ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız."

https://x.com/RTErdogan/status/2121888439100436618?a=C_ppIyhQR6ZJ4fhnO8Q&s=20