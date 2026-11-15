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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 11:07

Bakan Göktaş duyurdu! Hesaplara yatmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,8 milyar liralık Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu. Aylık 15 bin 755 lira olarak ödenen destekten halihazırda 495 bin vatandaşın yararlandığı bildirildi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Bakan Göktaş duyurdu! Hesaplara yatmaya başladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 11:07

, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,8 milyar lira 'nı hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını açıkladı. 

HABERİN ÖZETİ

Bakan Göktaş duyurdu! Hesaplara yatmaya başladı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine yönelik Evde Bakım Yardımı'nın bu ay 7,8 milyar lira olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.
Bu ay toplam 7,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı.
Yardım kapsamında hak sahibi başına aylık 15 bin 755 lira ödeme yapılıyor.
Şu anda 495 bin vatandaş Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor.
Evde Bakım Yardımı, 2006 yılından bu yana engelli bireylerin aile ortamında desteklenmesi amacıyla sunulan bir hizmettir.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından bu yana engelli bireylerin öncelikle ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen önemli bir aile odaklı bakım hizmeti olduğunu vurgulayarak, "Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli görüyoruz. Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz." ifadelerini kullandı. 

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 15 bin 755 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:
"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Hali hazırda 495 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

 

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#aile
#Evde Bakım Yardımı
#engelli vatandaşlar
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
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#Ekonomi
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