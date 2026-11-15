Televizyon dünyasının merakla beklenen projelerinden Evlat dizisi, ekran yolculuğuna başlamadan peş peşe yaşanan değişikliklerle dikkat çekiyor. İlk olarak proje adıyla gündeme gelen yapımın yayınlanacağı kanal değişti, ardından yönetmen koltuğunda iki kez değişikliğe gidildi. Hazırlık sürecinde yaşanan gelişmeler bununla da sınırlı kalmadı. Son olarak dizinin başrolleri için anlaşma sağlanan Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu'nun kadroda yer almayacağı ortaya çıktı. Bozdağ Film imzalı yapımda yaşanan bu gelişmeler, dizinin hazırlık sürecini yeniden gündeme taşıdı.

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HABERİN ÖZETİ Daha sete çıkmadan kriz üstüne kriz! Evlat dizisinde Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu sürprizi Bozdağ Film imzalı Evlat dizisi, henüz ekran yolculuğuna başlamadan adı, yayın kanalı, yönetmeni ve başrol oyuncularında yaşanan peş peşe değişikliklerle gündeme geldi. İlk olarak "Bir Hayat Hikayesi" adıyla duyurulan yapımın ismi "Evlat" olarak değiştirildi. Daha önce Star TV için planlanan dizinin atv ekranlarında izleyiciyle buluşmasına karar verildi. Yönetmen Neslihan Yeşilyurt projeden ayrıldı ve yönetmenlik koltuğunu M. Çağatay Tosun devraldı. Başroller için anlaşma sağlanan Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu'nun projede yer almayacağı açıklandı. Hazırlık sürecinde oyunculara ücretlerinde indirime gitmeleri yönünde teklif götürüldüğü belirtildi.

EVLAT DİZİSİNİN ÖNCE İSMİ DEĞİŞTİ

Bozdağ Film imzalı yapım, ilk olarak Bir Hayat Hikayesi adıyla duyuruldu. Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu'nun başrollerini paylaşması planlanan dizinin hazırlıkları sürerken projede ilk dikkat çeken değişiklik isim konusunda yaşandı. Yapımın yeni adının Evlat olmasına karar verildi.

26 Ekim'de gazeteci Birsen Altuntaş'ın duyurduğu isim değişikliğiyle birlikte dizinin oyuncu kadrosuna ilişkin gelişmeler de gündeme geldi. Hikayenin merkezinde, oğlu Savaş için mücadele eden Hayat karakterinin yer aldığı yapımın çekimlerinin kasım ayının ortalarında başlaması planlanıyordu. Ancak isim değişikliğinin ardından dizinin hazırlık sürecinde başka gelişmeler de yaşandı.

EVLAT DİZİSİNDE YAYINLANACAĞI KANAL DEĞİŞTİ

Dizinin hazırlık sürecindeki bir diğer önemli gelişme ise yayınlanacağı kanal oldu. İlk olarak Star TV için planlanan yapımın daha sonra atv ekranlarında izleyiciyle buluşmasına karar verildi. Böylece proje, henüz çekim aşamasına geçmeden yayın adresini değiştirmiş oldu.

1970'li yıllarda başlayan bir hikayeyi konu alan Evlat, bu değişikliğin ardından atv'nin yeni dönem dizileri arasında yerini aldı. Bozdağ Film imzalı yapımın hazırlıkları devam ederken yaşanan kanal değişikliği, projenin gündeme gelmesine neden olan ilk önemli gelişmelerden biri olarak kayıtlara geçti.

EVLAT DİZİSİNDE YÖNETMEN KOLTUĞU İKİ KEZ DEĞİŞTİ

Evlat cephesinde değişiklikler yayın kanalıyla sınırlı kalmadı. Dizinin yönetmen kadrosunda da peş peşe değişiklikler yaşandı. İlk olarak yönetmen Neslihan Yeşilyurt'un projeden ayrıldığı öğrenildi. Ardından yönetmenlik görevini M. Çağatay Tosun devraldı.

6 Kasım'da Birsen Altuntaş'ın aktardığı gelişmede, yönetmen değişikliğinin yanı sıra oyunculara ücretlerinde indirime gitmeleri yönünde teklif götürüldüğü de belirtildi. Böylece dizinin hazırlık sürecinde hem kamera arkasında hem de oyuncu kadrosunun çalışma koşulları açısından yeni bir dönem başladı.

HAZAL SUBAŞI VE BİRKAN SOKULLU EVLAT DİZİSİNDE YER ALMAYACAK

Evlat dizisinde yaşanan son gelişmeyi ise gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu. Altuntaş'ın haberine göre, dizinin başrol karakterleri Hayat ve doktor Çağrı için anlaşma sağlanan Hazal Subaşı ile Birkan Sokullu projede yer almayacak.

Daha önce başrolleri paylaşmaları beklenen iki oyuncunun kadroda bulunmayacak olması, dizinin hazırlık sürecindeki değişikliklere bir yenisini ekledi. Senaryosunu Seda Çalışır ve Toprak Karaoğlu'nun kaleme aldığı yapımda yönetmenlik görevini M. Çağatay Tosun üstleniyor. Ancak Subaşı ve Sokullu'nun projede neden yer almayacaklarına ilişkin haberde herhangi bir gerekçe paylaşılmadı.

Henüz sete çıkmadan adı, yayın kanalı, yönetmeni ve başrol oyuncularıyla ilgili değişikliklerle gündeme gelen Evlat dizisinde gözler şimdi yeni oyuncu kadrosuna çevrildi. Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu'nun yerine hangi isimlerin geleceği ve yapımın çekim takviminin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.