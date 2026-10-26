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Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 21:25
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 21:27

Bir Hayat Hikayesi dizisinde flaş karar! Çekimler öncesi ismi değişti

ATV’nin yeni dizisi Bir Hayat Hikayesi için flaş bir karar alındı. Çekim hazırlıkları süren yapımın adı değiştirilirken, kadroya katılan çocuk oyuncu da belli oldu.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Bir Hayat Hikayesi dizisinde flaş karar! Çekimler öncesi ismi değişti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 21:25
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 21:27

ve ’yu başrollerinde buluşturan Bir Hayat Hikayesi dizisinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan imzalı yapımın adı, çekimler öncesinde değiştirildi. Dizide Savaş karakterine hayat verecek çocuk oyuncu da belli olurken, yapımla ilgili alınan karar merak uyandırdı. İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ

Bir Hayat Hikayesi dizisinde flaş karar! Çekimler öncesi ismi değişti

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
ATV'nin Bozdağ Film imzalı yeni dizisi "Bir Hayat Hikayesi"nin adı çekimler öncesinde "Evlat" olarak değiştirildi.
Başrollerini Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı dizinin kadrosuna çocuk oyuncu Doğu Balkay (Savaş karakteri) ve İpek Tuzcuoğlu da dahil oldu.
Dizi, 1970'li yıllarda otizm tanısı konulan oğlu Savaş için mücadele veren Hayat ve ailesinin hikayesini konu alıyor.
Dizinin yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt üstlenirken, senaryosunu Seda Karaoğlu ve Toprak Karaoğlu kaleme alıyor.
Dizinin çekimlerinin kasım ayının ortasında başlaması planlanıyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

BİR HAYAT HİKAYESİ DİZİSİNİN YENİ İSMİ BELLİ OLDU

ATV’nin yeni sezon için hazırladığı Bir Hayat Hikayesi dizisinde isim değişikliğine gidildi. Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu’nun başrollerini paylaştığı dizinin yeni adı Evlat oldu. Bozdağ Film imzası taşıyan yapım, aile bağlarını ve anne-oğul ilişkisini merkeze alan hikayesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Bir Hayat Hikayesi dizisinde flaş karar! Çekimler öncesi ismi değişti

EVLAT DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU GENİŞLİYOR

ATV’nin yeni dizisi Evlat için oyuncu kadrosuna katılan isimler netleşmeye devam ediyor. Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu’nun başrollerini paylaştığı yapımda, çocuk oyuncu Doğu Balkay da kadroya dahil oldu. Balkay, dizide Hayat’ın oğlu Savaş karakterine hayat verecek.

Bir Hayat Hikayesi dizisinde flaş karar! Çekimler öncesi ismi değişti

EVLAT DİZİSİNİN KONUSU NE?

ATV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Evlat, 1970’li yıllarda geçen duygusal bir aile hikayesini konu alıyor. Dizinin merkezinde, eşi Fergan ve çocukları Neşe ile Savaş’la birlikte yaşayan Hayat’ın hayatı yer alıyor. Oğlu Savaş’a otizm tanısı konulması, Hayat ve ailesi için yeni bir dönemin başlangıcı oluyor. Hayat, oğlunun ihtiyaçlarını karşılamak ve onun yaşamını kolaylaştırmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor. 

Bir Hayat Hikayesi dizisinde flaş karar! Çekimler öncesi ismi değişti

Dizi, bir annenin çocuğu için verdiği mücadeleyi anlatırken aile ilişkilerine ve dönemin toplumsal koşullarına da odaklanıyor. Hayat’ın karşılaştığı güçlükler, ailesiyle ilişkileri ve Savaş’ın geleceği için aldığı kararlar hikayenin temelini oluşturuyor. 1970’li yılların atmosferinde geçen yapımda, anne ve oğulun yaşadıkları üzerinden aile bağları, kabullenme ve dayanışma temaları işleniyor. 

Bir Hayat Hikayesi dizisinde flaş karar! Çekimler öncesi ismi değişti

EVLAT DİZİSİNİN ÇEKİMLERİNE GÜNLER KALDI!

Evlat dizisinin çekim hazırlıkları sürerken kamera arkasındaki ekip de netleşti. Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu dizinin senaryosunu Seda Karaoğlu ve Toprak Karaoğlu birlikte kaleme alıyor. Bozdağ Film imzası taşıyan yapımda, 1970’li yıllarda geçen hikayenin ekrana taşınması için hazırlıklar devam ediyor. Çekimlerin kasım ayının ortasında başlaması planlanıyor.

Bir Hayat Hikayesi dizisinde flaş karar! Çekimler öncesi ismi değişti

Hazal Subaşı, Birkan Sokullu ve İpek Tuzcuoğlu gibi isimleri bir araya getiren Evlat dizisi, güçlü hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla şimdiden merak uyandırdı. 1970’li yıllarda geçen aile hikayesini ekrana taşımaya hazırlanan yapımın çekimlerinin başlaması heyecanla bekleniyor. Dizinin yayın tarihi ve yeni oyuncu gelişmeleri de izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

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ETİKETLER
#Hazal Subaşı
#birkan sokullu
#ATV
#Bozdağ Film
#Evlat
#Medya
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