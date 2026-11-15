Bir dönemin sevilen gençlik dizisi Pis Yedili ile tanınan oyuncu Ecem Karavus, yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme geldi. Sapanca'da bulunduğu sırada zehirlendiğini açıklayan Karavus, ilk etapta rahatsızlığını soğuk algınlığı sandığını ancak durumunun giderek ağırlaştığını belirtti. Beş gündür yatak ve serum tedavisiyle mücadele ettiğini söyleyen oyuncunun, "Canımla savaş içindeyim" sözleri takipçilerini endişelendirdi.

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HABERİN ÖZETİ Ecem Karavus'tan endişelendiren paylaşım! "Canımla savaş içindeyim" Oyuncu Ecem Karavus, Sapanca'da bulunduğu sırada ağır bir şekilde zehirlendiğini ve beş gündür yatak ile serum tedavisi gördüğünü açıkladı. Ecem Karavus, rahatsızlığını ilk etapta soğuk algınlığı sandığını ancak durumunun giderek ağırlaştığını belirtti. Beş gündür yatak ve serum tedavisi gördüğünü belirten oyuncu, "Canımla savaş içindeyim" ifadelerini kullandı. Taşınma hazırlıkları yaptığı bir dönemde hastalanmasının süreci kendisi için daha da zorlaştırdığını söyledi. Açıklamada zehirlenmeye tam olarak neyin yol açtığına ilişkin bir detay yer almadı.

ECEM KARAVUS SAPANCA'DA ZEHİRLENDİĞİNİ AÇIKLADI

Oyuncu Ecem Karavus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sapanca'da bulunduğu sırada zehirlendiğini duyurdu. Beş gündür sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirten oyuncu, yaşadığı sürecin oldukça ağır geçtiğini ifade etti. Rahatsızlığı nedeniyle günlerini yatakta ve serum tedavisiyle geçirdiğini anlatan Karavus, günlük işlerini yerine getirmekte de zorlandığını söyledi.

Taşınma hazırlıkları yaptığı bir dönemde hastalanmasının kendisini daha da zorladığını belirten oyuncu, yaşadığı süreci takipçileriyle paylaştı. Karavus'un açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken sevenleri de oyuncuya geçmiş olsun mesajları gönderdi.

ECEM KARAVUS RAHATSIZLIĞINI İLK BAŞTA SOĞUK ALGINLIĞI SANDI

Yaşadığı rahatsızlığın ilk belirtilerini soğuk algınlığına benzettiğini söyleyen Ecem Karavus, ilerleyen süreçte durumun düşündüğünden daha ağır olduğunu fark ettiğini belirtti. Oyuncu, başlangıçta sıradan bir üşütme yaşadığını düşündüğünü ancak sonrasında zehirlendiğini anladığını ifade etti.

Karavus, paylaşımında yaşadığı halsizliğin günlük hayatını ciddi şekilde etkilediğini de dile getirdi. Özellikle son beş gününü yatak ve serum tedavisiyle geçirdiğini belirten oyuncu, bu kadar ağır bir zehirlenme deneyimini daha önce yaşamadığını söyledi.

"BEŞ GÜNDÜR CANIMLA SAVAŞ İÇİNDEYİM"

Ecem Karavus, sosyal medya paylaşımında yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı:

"Ben beş gündür canımla savaş içindeyim. Sapanca'da zehirlendim ve ağır bir şeydi belli ki. Son beş gündür yatak, serum ve tuvaletten başka bir şey görmedi gözlerim. Taşınmam lazım, o arada falan ortalık karışık anlayacağınız. Hiç bu kadar ağır bir zehirlenme yaşadınız mı siz ya? Ben ilk önce soğuk algınlığı sandım ama değilmiş. Halsizlikten bitap düştüm."

Oyuncunun açıklamasında zehirlenmeye neyin yol açtığına ilişkin bir ayrıntı yer almadı. Tedavi sürecinin nasıl ilerlediğine dair de paylaşımındaki bilgiler dışında yeni bir açıklama bulunmuyor. Karavus'un sözleri, takipçileri arasında endişeye neden oldu.

Ecem Karavus'un yaşadığı sağlık sorununun ardından sevenleri, oyuncudan gelecek güzel haberleri beklemeye başladı. Sosyal medya paylaşımıyla zor günler geçirdiğini anlatan Karavus'a takipçilerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi. Oyuncunun tedavi sürecini tamamlayarak sağlığına kavuşması ve günlük yaşamına yeniden dönmesi umut ediliyor.