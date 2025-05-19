Kliniğe saldırı 'doğum karşıtı düşünce' ile yapıldı! Saldırgan antinatalist

ABD'nin California eyaletinde bulunan doğum kliniğine yapılan saldırının arkasından 'doğum karşıtı düşünce' çıktı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırganın antinatalist olarak adlandırılan gruptan olduğunu belirtti.

ABD'nin California eyaletinde bulunan Palm Springs şehrindeki doğum kliniğinde meydana gelen patlama hakkında ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) açıklamada bulundu. Patlamayı 'terör eylemi' olarak değerlendiren FBI, saldırganın antinatalist olarak adlandırılan doğum karşıtı düşünceyle saldırıyı düzenlediğini belirtti.

NBC News'in haberine göre, yetkililer, saldırganın 25 yaşındaki Guy Edward Bartkus olduğunu ve patlama anında öldüğünü duyurdu.

'ÇOCUK SAHİBİ OLMA KARŞITI DÜŞÜNCE'

Saldırıyla ilgili bilgi sahibi iki üst düzey emniyet yetkilisi, saldırganın sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla 30 dakikalık bir ses kaydının incelenmesinin sürdüğünü ve bunlarda antinatalist şeklinde adlandırılan çocuk sahibi olma karşıtı düşüncelerin bulunduğunu aktardı.

Yetkililer, saldırganın bu düşünceyle saldırıyı düzenlediğine inandıklarını belirterek, ev yapımı patlayıcılarla yapılan deneylerin görüntülerinin yer aldığı Bartkus'la ilintili YouTube hesabının da incelendiğini kaydetti.

DOĞUM KLİNİĞİNDE PATLAMA

California'ya bağlı Palm Springs kentinde dün bir doğum kliniği çevresinde patlama meydana gelmişti.

Patlamada, 1 kişi hayatını kaybetmiş, en az 4 kişi yaralanmıştı. FBI Los Angeles Bölge Ofisi'nden sorumlu direktör yardımcısı Akil Davis, olaya ilişkin "Bu kasıtlı bir terör eylemidir." ifadesini kullanmıştı.