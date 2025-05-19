Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Kliniğe saldırı 'doğum karşıtı düşünce' ile yapıldı! Saldırgan antinatalist

ABD'nin California eyaletinde bulunan doğum kliniğine yapılan saldırının arkasından 'doğum karşıtı düşünce' çıktı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırganın antinatalist olarak adlandırılan gruptan olduğunu belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kliniğe saldırı 'doğum karşıtı düşünce' ile yapıldı! Saldırgan antinatalist
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 12:20

ABD'nin California eyaletinde bulunan Palm Springs şehrindeki doğum kliniğinde meydana gelen patlama hakkında ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) açıklamada bulundu. Patlamayı 'terör eylemi' olarak değerlendiren FBI, saldırganın antinatalist olarak adlandırılan doğum karşıtı düşünceyle saldırıyı düzenlediğini belirtti.

NBC News'in haberine göre, yetkililer, saldırganın 25 yaşındaki Guy Edward Bartkus olduğunu ve patlama anında öldüğünü duyurdu.

Kliniğe saldırı 'doğum karşıtı düşünce' ile yapıldı! Saldırgan antinatalist

'ÇOCUK SAHİBİ OLMA KARŞITI DÜŞÜNCE'

Saldırıyla ilgili bilgi sahibi iki üst düzey emniyet yetkilisi, saldırganın sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla 30 dakikalık bir ses kaydının incelenmesinin sürdüğünü ve bunlarda antinatalist şeklinde adlandırılan çocuk sahibi olma karşıtı düşüncelerin bulunduğunu aktardı.

Yetkililer, saldırganın bu düşünceyle saldırıyı düzenlediğine inandıklarını belirterek, ev yapımı patlayıcılarla yapılan deneylerin görüntülerinin yer aldığı Bartkus'la ilintili YouTube hesabının da incelendiğini kaydetti.

Kliniğe saldırı 'doğum karşıtı düşünce' ile yapıldı! Saldırgan antinatalist

DOĞUM KLİNİĞİNDE PATLAMA

California'ya bağlı Palm Springs kentinde dün bir doğum kliniği çevresinde patlama meydana gelmişti.

Patlamada, 1 kişi hayatını kaybetmiş, en az 4 kişi yaralanmıştı. FBI Los Angeles Bölge Ofisi'nden sorumlu direktör yardımcısı Akil Davis, olaya ilişkin "Bu kasıtlı bir terör eylemidir." ifadesini kullanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
California'daki patlama terör eylemi! Klinik özellikle seçildi
İsrail, Suriye'de Mossad ajanı Eli Cohen'i arıyor! Belgeleri aldı, sıra gömüldüğü yerde
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.