'Kokuyorsunuz' diyerek uçaktan indirdiler! Psikolojileri bozuldu, dava açtılar

30 May 2024 14:36 - Güncelleme : 30 May 2024 15:08

American Airlines şirketine ait uçakta yaşanan skandal gün yüzüne çıktı. 5 Ocak tarihinde Phoenix'ten New York'a gitmek için uçağa binen 8 siyahi yolcu, uçaktan indirildi. Uçaktan indirilen 8 kişiden 3'ü, 'kokuyorsunuz' denildiğini, suçlu gibi uçaktan indirildiklerini bu yüzden de psikolojilerinin bozulduklarını belirterek dava açtılar. Davacılar, havayolu şirketinin kendilerini "vücut kokusu" şikayetiyle uçaktan indirdiğini ve böyle ayrımcılığa maruz bırakıldıklarını da eklediler.

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre uçaktan indirilen sekiz kişiye sonraki bir uçuşta yer ayrılmadı. 8 kişi, yaklaşık 1 saat sonra yeniden uçağa bindi. Davacılar, jürili bir yargılama ve telafi edici bir tazminat talep ediyor.

''SUÇLU GİBİ GÖSTERİLDİK''

Alvin Jackson, Emmanuel Jean Joseph ve Xavier Veal; NBC News'a yaptıkları açıklamalarında, siyah oldukları için dışlandıklarını hissettiklerini ve bu olay nedeniyle aşağılandıklarını söyledi.

27 yaşındaki Jackson, "Gruplandırılmak ve uzaklaştırılmak, artık siyahların başına gelmemesi gerektiğini düşündüğüm tüm bu tetikleyici noktalara çarpıyor" dedi.

Uçağın koridorunda yürürken "suçlu gibi gösterildiklerini" söyleyen Jean-Joseph, olaydan bu yana uçmadığını ve davanın açıldığı çarşamba günü olayı yeniden yaşarken yıkıldığını söyledi.

"Bu olay beni hala etkiliyor" diyen Jean-Joseph, "Tekrar uçağa bindiğimde, bu aklımdan çıkmayacak bir şey olacak" ifadelerini kullandı.

AMERICAN AIRLINES'TAN AÇIKLAMA

American Airlines yaptığı açıklamada olayı soruşturduğunu ve "iddiaların temel değerlerini ya da insanlara değer verme amacını yansıtmadığını" söyledi.

Şirketten yapılan açıklamada "Ayrımcılıkla ilgili tüm iddiaları ciddiye alıyor ve müşterilerimizin bizimle uçmayı tercih ettiklerinde olumlu bir deneyim yaşamalarını istiyoruz" denildi.

ŞİRKETİN KÖTÜ BİR GEÇMİŞİ VAR

Davada ayrıca American Airlines'ın siyah yolculara kötü muamele konusunda belgelenmiş bir kötü geçmişi olduğu iddia edildi. 2017 yılında NAACP'nin siyah yolcuları American Airlines ile uçmaları halinde güvenliklerinin tehlikeye girebileceği konusunda uyaran ve o dönemde çalışanların bir dizi "sorunlu davranışına" atıfta bulunan bir seyahat tavsiyesine atıfta bulunuldu.