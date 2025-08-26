Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Murat Makas

Kolombiya karıştı! En az 34 asker kaçırıldı

Kolombiya'nın güneydoğusunda bir ormanlık alanda siviller en az 34 askeri kaçırdı.

Kolombiya karıştı! En az 34 asker kaçırıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 22:28
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 22:28

Savunma Bakanı Pedro Sanchez, Kolombiya'nın güneydoğusundaki bir ormanlık alanda en az 34 askerin silahlı siviller tarafından kaçırıldığını açıkladı.

Kolombiya karıştı! En az 34 asker kaçırıldı

11 İSYANCI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kolombiya’da ordu ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin () en büyük kolu olan "Estado Mayor Central ()" arasındaki çatışmalar sürüyor. Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez, Guaviare eyaletinde yer alan El Retorno’nın kırsal kesiminde çıkan çatışmalarda EMC’nin komutanlarından birinin de aralarında bulunduğu 11 isyancının etkisiz hale getirildiğini belirtti. Sanchez, çatışmaların ardından bölgeyi tahliye eden en az 34 askerin silahlı siviller tarafından kaçırıldığını açıklayarak, "Bu sivil giyimli kişiler tarafından gerçekleştirilen yasadışı ve suç teşkil eden bir eylemdir. Bu bir adam kaçırmadır" dedi.

Kolombiya karıştı! En az 34 asker kaçırıldı

BARIŞ ANLAŞMASI REDDEDİLİYOR

Uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı madencilik gibi yasadışı faaliyetleri finanse eden EMC, FARC ile Kolombiya hükümeti arasında 2016’da yapılan barış anlaşmasını reddediyor.

ETİKETLER
#kolombiya
#çatışma
#barış anlaşması
#Farc
#Emc
#Asker Kaçırma
#Dünya
