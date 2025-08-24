Yıllardır köşe bucak aranıyordu! Uyuşturucu kaçakçısı Kolombiya'da operasyonla yakalandı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, yıllardır aranan uyuşturucu kaçakçılarından Luis Vera Fernandez'in polis operasyonu sonucu yakalandığını belirterek, "Fernandez, Cundinamarca'nın El Penon bölgesinde yakalandı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Petro, yakalanan kişinin, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central elebaşı Ivan Mordisco'nun kardeşi olduğunu vurguladı.

Emniyetten yapılan açıklamada ise El Penon'da tek katlı bir evde yaşayan ve 10 yılı aşkındır hakkında yakalama kararı bulunan Fernandez'in polis operasyonuyla yakalandığı bildirildi.

Fernandez, ülkenin güneyinde uyuşturucu kaçakçılığı, adam kaçırma, yasa dışı finans ve lojistik ağlarını kurmakla suçlanıyor.

Öte yandan hükümet, Ivan Mordisco'nun yakalanması için yaklaşık 1 milyon dolar ödül vaadinde bulunmuştu.

SALDIRILAR

Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Cali kentindeki Marco Fidel Suarez Askeri Hava Üssü yakınlarında 21 Ağustos'ta bomba yüklü kamyonla saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi yaralanmıştı.

Aynı gün ülkenin Antioquia yönetim bölgesine bağlı Amalfi kırsalında, insansız hava aracı (İHA) ile saldırıya uğradıktan sonra düşen helikopterdeki 13 polis yaşamını yitirmişti.

Yetkililer, saldırılardan Estado Mayor Central elebaşı Ivan Mordisco'yu sorumlu tutmuştu.

EMC

"Ivan Mordisco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve FARC ile devlet arasındaki barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" olarak da biliniyor.

Ülke basınına göre, 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollardan finansman sağlıyor.