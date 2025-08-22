İranlı kuryenin uyuşturucuyu sakladığı yer şoke etti! Türkiye'ye zehir sokarken böyle yakalandılar

Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde; İran uyruklu Jafar Ayrem (42) ve Amır Rafıeı Shekarbaghanı (34) kuryelerin, otobüs ile uyuşturucu maddeyi kente getireceği belirlendi.

YOLCU OTOBÜSÜNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Elde edilen bilgilereden sonra harekete geçen narkotik ekipleri, Iğdır'dan Kars'a seyir halindeki yolcu otobüsünü takibe aldı. Narkotik ekipleri daha sonra önceden belirlenen noktada, yolcu otobüsüne operasyon düzenlendi.

UYUŞTURUCUYU SAKLADIĞI YER ŞOKE ETTİ

Düzenlenen operasyonda, İran uyruklu kuryeler gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve durumundan şüphelenilen kuryelerden Shekarbaghanı, detaylı arama için Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan emar ve röntgen kontrollerinde şüphelinin makatında cisim olduğu belirlendi.

MAKATINDAN 7 PARÇA PAKET ÇIKARILDI

Yapılan cerrahi müdahalede, şüphelinin makatından 7 parça halinde 203,02 gram metamfetamin çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgusunun ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.