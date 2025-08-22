Zehir tacirlerine büyük darbe! Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

Zehir tacirlerine darbe üstüne darbe vuruluyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul’un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap, 52,5 kg katkı maddesinin ele geçirdiğini duyurdu.

Ali Yerlikaya’nın X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"İstanbul’un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda; 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap, 52 buçuk kilogram katkı maddesi ele geçirdik Operasyonda 9 şüpheliyi yakaladık. İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz".

https://x.com/AliYerlikaya/status/1958768214072012900