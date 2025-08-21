Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi: Aralarında suç örgütü lideri de var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Demirözler Organize Suç Örgütü elebaşının da içinde bulunduğu kırmızı bültenle aranan 3 suçlunun Rusya'dan Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya suçluların Türkiye'ye getirildiği anlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.
Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Demirözler Organize Suç Örgütü Elebaşının da içinde bulunduğu Kırmızı Bültenle Aradığımız 3 Suçluyu Rusay'dan ülkemize getirdik. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan U.D., M.S., ve S.G., isimli şahıslar ortak çalışmalarımızla yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel iş birliğiyle;
Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, Özel Harekat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Havacılık ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Samsun İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum.🇹🇷 Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk Polisinden kaçamayacaklar"