TGRT Haber
Yaşam
Villa bahçesinde cesedi bulundu! Kan donduran olayda yeni detay! Her şeyi itiraf ettiler: Önce dövdüler sonra...

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Uzun süredir aranan yabancı uyruklu bir şahsa ait ceset, inşaat halindeki bir villanın bahçesine gömülü halde bulundu. Cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.08.2025
15:51
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
15:54

'un Büyükçekmece ilçesinde yaşanan kan donduran olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bir süre önce sosyal medyada paylaşıldığı belirlenen görüntülerde, Nametullah S.’nin amcası ve yeğenleri tarafından zorla bir araca bindirildiği anlar yer aldı. Kaçırılma anına ait bu görüntüleri tesadüfen izleyen diğer amcası Mola Morat, Afganistan Başkonsolosluğu aracılığıyla şikayette bulundu. Şikayet üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı genişletti.

Villa bahçesinde cesedi bulundu! Kan donduran olayda yeni detay! Her şeyi itiraf ettiler: Önce dövdüler sonra...

TÜM KAYITLAR İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kayıp olan Nametullah S.’yi bulmak için HTS kayıtları olmak üzere birçok görüntü incelendi.

Villa bahçesinde cesedi bulundu! Kan donduran olayda yeni detay! Her şeyi itiraf ettiler: Önce dövdüler sonra...

TÜM BULGULAR VİLLAYI İŞARET ETTİ

Elde edilen bulgular, şahsın Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi’nde Cebrail K.’ya ait olduğu değerlendirilen villaların bulunduğu alana gömülmüş olabileceğini gösterdi.

Villa bahçesinde cesedi bulundu! Kan donduran olayda yeni detay! Her şeyi itiraf ettiler: Önce dövdüler sonra...

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Cezaevinde tutuklu bulunan Cebrail K., özel izinle savcıya verdiği ifadesinde, Nametullah S.’yi darp ederek öldürdüğünü ve yeğenleri Muhammed Yavuz K. ile Nejat K. ile birlikte villanın bahçesine gömdüklerini itiraf etti. Ayrıca cesedi bulunan kişinin aylardır arandığı ortaya çıktı.

Villa bahçesinde cesedi bulundu! Kan donduran olayda yeni detay! Her şeyi itiraf ettiler: Önce dövdüler sonra...

CESEDİ YERİNİ KÖPEKLER TESPİT ETTİ, OPERATÖR ÇIKARDI

Cebrail K.’nın suçunu itiraf etmesinin ardından yaklaşık 2 aydır aranan Nametullah S.’nin cesedinin çıkarılması için villaların olduğu alana iş makinesi çağrıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne ait hassas burunlu kadavra köpeklerinden Melon ve Zeyna’nın cesedin yerini tespit etmesinin ardından alan kazılmaya başlandı. Yapılan kazı çalışmaları neticesinde 4 metre derinlikte ise kayıp olarak aranan adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Milyonlarca kişinin ölümüne neden olan hastalık pireyle geldi! Bir ısırığıyla enfekte etti
Adliye önünde silahlı saldırı! Jandarmanın yanında kurşun yağdırdılar: Yaralılar var
#istanbul
#cinayet
#kaçırma
#Karakiller
#Gömüldü
#Yaşam
TGRT Haber
