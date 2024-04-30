30 Nisan 2024 03:27 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 03:36
Kolombiya'da askeri helikopter düştü: 9 asker hayatını kaybetti
Kolombiya'nın kuzeyinde düşen askeri helikopterdeki 9 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Bolivar yönetim bölgesine bağlı Guaraperia köyü kırsalında düşen MI-17 HK3395 numaralı askeri helikopterdeki 1 general ile 8 asker öldü.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, kazada ölen askerler nedeniyle "büyük" üzüntü duyduğunu belirtti.
Askeri helikopterin "Clan del Golfo" isimli uyuşturucu ve paramiliter örgüte yapılan operasyonda görev aldığı bilgisi paylaşıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Ülkede yılbaşından bu yana helikopter kazalarında çok sayıda askeri personel yaşamını yitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı