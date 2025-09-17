Kolombiya'da hapishanede isyan! Çok sayıda mahkum öldü

Kolombiya'nın Cundinamarca Valisi Jorge Emilio Rey, basına yaptığı açıklamada, Funza şehrinde yer alan hapishanede birkaç mahkumun şilte ve yatakları ateşe vererek isyan başlattığını bildirdi.

Güvenlik güçleri ve itfaiyenin olaylara derhal müdahale ettiğini belirten Emilio, "Olaydan saatler sonra, diğer tutuklular solunum yolu rahatsızlıkları nedeniyle hastanelere kaldırıldı. Şu ana kadar 5 mahkum hayatını kaybetti. İtfaiyeden aldığımız bilgilere göre 7 mahkumun hastanede tedavisi devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

POLİS GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Vali Emilio Rey, isyanın nedeninin araştırılması için başsavcılığın soruşturma başlatacağını duyururken, polis hapishane çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.