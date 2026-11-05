Kolombiya’da karakola bombalı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Ulusal basında çıkan habere göre, Cauca'ya bağlı El Estrecho kasabasındaki polis karakolunu hedef alan şiddetli bir patlama meydana geldi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, bazıları ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Patlamada çevredeki evler, iş yerleri ve güvenlik birimlerine ait binalar ağır hasar gördü.

OTOYOL ULAŞIMA KAPATILDI

Saldırının ardından bölgedeki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Patlama sonrası güvenlik gerekçesiyle otoyolun ilgili bölümü çift taraflı ulaşıma kapatıldı. Yolun kapatılması bölgedeki lojistik ve ticari hareketlilikte aksamalara yol açtı. Bölgede uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı madencilik güzergahlarını kontrol etmek isteyen yasa dışı gruplar, sık sık güvenlik güçlerini ve altyapıyı hedef alıyor.